Od poniedziałku, 1 września, mObywatel ma nową, niezwykle przydatną dla kierowców funkcję – mStłuczka. Jest to jedna z nowych usług, które zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel oraz ustawy o informatyzacji. Jakie możliwości daje nowa funkcja?

Nowa funkcja w mObywatelu dużym ułatwieniem dla kierowców; zdj. poglądowe / Shutterstock

Zgłoś kolizję bez wychodzenia z domu – jakie możliwości daje mStłuczka?

Usługa mStłuczka ma pozwolić na szybkie oraz wygodne zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy. W razie zgłaszania kolizji drogowej dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

Do tej pory, aby zgłosić kolizję, należało sporządzić oświadczenie sprawcy, które zawiera dane uczestników, pojazdów, opis zdarzenia i informację o polisie sprawcy. Następnie szkodę zgłaszało się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy, najlepiej niezwłocznie, korzystając z formularza online, telefonicznie lub osobiście w placówce.

To niejedyne zmiany w mObywatelu

Wprowadzenie do aplikacji usługi mStłuczka związane jest z nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel oraz ustawy o informatyzacji, która pozwoliła wprowadzić kolejne usługi i dokumenty cyfrowe do aplikacji. W trzecim tygodniu września ma zostać wprowadzona nowa odsłona legitymacji ucznia. Uczniowie nie będą musieli zakładać profilu zaufanego ani spełniać dodatkowych formalności, a rodzice będą mieli możliwość dodania legitymacji swoich dzieci na własnych urządzeniach.

Na 30 listopada zaplanowane jest także uruchomienie cyfrowej legitymacji nauczyciela. Ułatwi ona m.in. sprawdzanie uprawnień oraz kontakt z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.

Usługą, która zacznie obowiązywać z końcem roku, będzie wirtualny asystent oparty na AI. Jego zadaniem będzie wspieranie użytkowników w korzystaniu z aplikacji m.in. poprzez odpowiadanie na pytania, wskazywanie odpowiednich usług czy pomaganie krok po kroku w załatwianiu spraw. Do działania asystenta wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM.

mObywatel rośnie w siłę – z aplikacji korzysta coraz więcej osób

Z końcem lipca z aplikacji mObywatel korzystało 10 milionów osób. Jak ocenił resort cyfryzacji, ostatnie półtora roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji. Wprowadzono m.in. 18 nowych usług, nowe funkcje oraz zmieniono interfejs. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z końca lipca, 10 mln osób posiada mDowód, a 5,5 mln ma mPrawo jazdy. W użytku jest 5,7 mln aktywnych dokumentów Moje pojazdy, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartą Dużej Rodziny w mObywatelu posługuje się natomiast 933 tys. użytkowników. Każdego dnia mObywatel odnotowuje 1 mln logowań.

