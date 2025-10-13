W jednej z najbardziej widowiskowych akcji antynarkotykowych w historii brytyjskiej marynarki wojennej snajper Royal Marines zatrzymał łódź przemytników jednym precyzyjnym strzałem z helikoptera. Operacja na Zatoce Omańskiej zakończyła się przejęciem ponad 1,5 tony narkotyków o wartości 35 milionów funtów. Szczegóły akcji opisuje Daily Mail.

Helikopter, pościg i snajper. Kulisy spektakularnej akcji Royal Marines na Zatoce Omańskiej / Shutterstock

Snajper Royal Marines zneutralizował silnik łodzi przemytników jednym strzałem z helikoptera podczas pościgu na Zatoce Omańskiej.

W trakcie operacji przejęto ponad 1,5 tony heroiny, metamfetaminy i haszyszu o łącznej wartości 35 milionów funtów.

Była to pierwsza tego typu akcja z udziałem brytyjskich snajperów w regionie, zakończona sukcesem dzięki współpracy załogi HMS Lancaster i pilotów śmigłowca Wildcat.

Spektakularna akcja Royal Marines na Zatoce Omańskiej

W Zatoce Omańskiej doszło do jednej z najbardziej efektownych akcji antynarkotykowych ostatnich lat. Brytyjscy Royal Marines, wspierani przez załogę fregaty HMS Lancaster, przeprowadzili operację, która zakończyła się przejęciem ogromnej ilości narkotyków i zatrzymaniem przemytników. Kluczowym momentem akcji był precyzyjny strzał snajpera z pokładu helikoptera, który unieruchomił łódź przemytników.

Pościg na otwartym morzu

Operacja rozpoczęła się, gdy załoga HMS Lancaster zauważyła trzy podejrzane łodzie poruszające się z dużą prędkością. Załoga rozpoczęła dyskretny pościg, przekazując na bieżąco informacje do dowództwa. W momencie, gdy na miejsce dotarł śmigłowiec Wildcat, przemytnicy zaczęli wyrzucać część ładunku do wody, próbując zyskać na prędkości i uciec przed pościgiem.

Dwie z łodzi zostały porzucone przez załogi, jednak trzecia kontynuowała ucieczkę, poruszając się z prędkością 40 węzłów. Wtedy zapadła decyzja o użyciu siły - snajper Royal Marines oddał strzał z potężnego karabinu kaliber 0,50 cala, celując w silnik łodzi. Precyzyjne trafienie natychmiast unieruchomiło jednostkę, kończąc pościg.

Przejęcie narkotyków o wartości 35 milionów funtów

Po zatrzymaniu łodzi okazało się, że na jej pokładzie znajduje się ponad 1,5 tony heroiny, metamfetaminy i haszyszu. Wartość przejętych narkotyków oszacowano na 35 milionów funtów. Minister sił zbrojnych Al Carns podkreślił, że była to doskonale zaplanowana operacja, a precyzyjny strzał snajpera był kluczowy dla jej powodzenia.

Dowódca HMS Lancaster, komandor Sam Stephens, wyraził dumę z profesjonalizmu i determinacji swojego zespołu, który przez wiele godzin prowadził pościg i koordynował działania. Pilot śmigłowca, porucznik Guy Warry, przyznał, że oddanie strzału do poruszającej się łodzi podczas lotu wstecznego helikoptera było jednym z najważniejszych momentów jego kariery.

Pierwsza taka akcja brytyjskich snajperów w regionie

Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony była to pierwsza tego typu operacja z udziałem snajperów Royal Marines w regionie Bliskiego Wschodu. Akcja pokazała skuteczność współpracy różnych jednostek brytyjskiej marynarki wojennej i nowoczesnych technologii w walce z przemytem narkotyków.

Sukces operacji jest nie tylko dowodem na wysokie umiejętności brytyjskich żołnierzy, ale także sygnałem dla przestępców, że działania służb są coraz bardziej skuteczne i zdecydowane.