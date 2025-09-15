W poniedziałkowy poranek doszło do ogólnopolskiej awarii platformy pacjent.gov.pl. Przyczyna usterki jest już znana - trwa jej usuwanie.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz poinformował, że w poniedziałkowy poranek doszło do ogólnopolskiej usterki platformy pacjent.gov.pl.

Z tego powodu nie można zapisać się na szczepienia nowym preparatem przeciwko koronawirusowi. Zapisy miały wystartować dziś rano.

Pacjentom na razie pozostają zapisy tylko w sposób tradycyjny - telefonicznie albo osobiście w przychodniach.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz w Centrum e-Zdrowia, ustalono już przyczynę awarii.

Jej usunięcie powinno nastąpić do godz. 12:00. Jeśli tak się stanie, artykuł zostanie zaktualizowany.