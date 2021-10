Udostępniono kierowcom odcinek trasy Via Carpatia - od Lasów Janowskich (woj. lubelskie) do Zdziar na Podkarpaciu. Ok. 9,5-km odcinek drogi ekspresowej S19, która jest częścią trasy Via Carpatia w naszym kraju, kosztował ponad 236,3 mln złotych.

Uroczystość na drodze S19 w okolicy miejscowości Bukowa / PAP/Wojtek Jargiło /

W uroczystym otwarciu drogi w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Bukowa wziął udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który stwierdził, że oba województwa, które połączył odcinek S19, są jednymi z najbardziej wykluczonymi komunikacyjnie w kraju. Każdy z Polaków ma prawo do tego, aby korzystać z bezpiecznych, przewidywalnych, komfortowych dróg autostradowych i ekspresowych - mówił.

Adamczyk podał, że cała Via Carpatia powinna być gotowa na przełomie 2025 r. i 2026 roku. Zdaniem ministra, trasa ta będzie "generatorem rozwoju regionów, przez które będzie przebiegać". Powtórzył, że Via Carpatia to "droga-kręgosłup Europy Trójmorza i droga życia Polski wschodniej".



Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że odcinek, który powstał, został sfinansowany w większości dzięki pieniądzom z UE. Unii, do której należymy, należeliśmy i należeć będziemy. I tak jak nie będzie Polexitu urojonego przez niektórych ludzi, tak nie będzie zwijania tych dróg krajowych i dróg ekspresowych, które są budowane ze środków unijnych - mówił Czarnek.



Jego zdaniem, Polska dobrze wykorzystuje środki europejskie. Zadeklarował też, że nie będą zmniejszane środki na inwestycje w infrastrukturę drogową.



Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła, że oddany w poniedziałek odcinek został dofinansowany z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Budżet całej inwestycji to 916 mln zł, z tego 460 mln zł to środki z UE. Zdaniem minister, takie inwestycje dają mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Bo wyprowadzamy ruch z miasta, dbamy o środowisko, o czyste powietrze, ale też rozwijamy region, bo wszędzie tam, gdzie można dojechać rozwija się biznes - mówiła Jarosińska-Jedynak.



Natomiast wiceminister infrastruktury Rafał Weber przekonywał, że Via Carpatia ma usprawnić komunikację w tej części Polski. Dzięki niej rozwinie się gospodarka tych terenów. Bez tej drogi nie możemy mówić o podniesieniu potencjału tych regionów - dodał.



Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że oddanie odcinka to historyczny moment. Moment, który można porównać do połączenia naszego województwa z województwem małopolskim poprzez autostradę A4. Dziś otwieramy się na Lubelszczyznę, to jest nowe otwarcie - podkreśliła.



Z kolei wojewoda lubelski Lech Sprawka zwrócił uwagę, że Via Carpatia oznacza dla Lubelszczyzny otwarcie na autostradę A4.



Odcinek, który został udostępniony kierowcom, ma ok. 9,5 km długości. Oprócz samej trasy wykonawca wybudował m.in. dwa mosty, dziesięć wiaduktów, kładkę dla pieszych, piętnaście przepustów, jedną parę MOP oraz węzeł Zdziary, który łączy S19 z DK19. Wykonawcą inwestycji wartej ponad 236,3 mln zł było konsorcjum firm Strabag (lider) i Strabag Infrastruktura Południe (partner).



Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północną i południową część Europy. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.



Jak podała w poniedziałek GDDKiA, razem z odcinkiem od Lasów Janowskich do Zdziar, w Polsce kierowcy mają do dyspozycji ok. 93 km tej trasy, zaś w realizacji jest ponad 310 km.