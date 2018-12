Będzie zażalenie na aresztowanie byłego szefa komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Jego obrońcy przygotowują już odpowiedni dokument - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Marek Chrzanowski / Jakub Kamiński / PAP

Pismo jest już niemal gotowe i zostanie wysłane do prokuratury dziś po południu, a najpóźniej jutro - bo wtedy upływa termin na jego złożenie.

Zażalenie trafi do prokuratury, a ta skieruje je do sądu, który powinien rozpatrzyć je niezwłocznie.

Adwokaci oskarżonego o przekroczenie uprawnień byłego szefa KNF, wobec którego katowicki sąd zarządził dwumiesięczny areszt, wnioskują o jego uchylenie. W uzasadnieniu zażalenia kwestionują, że w ogóle doszło do złożenia propozycji, którą można byłoby traktować jak korupcyjną. Przedstawiają też sądowi wątpliwości co do postawionych ich klientowi zarzutów.