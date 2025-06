Włoski Komitet Badań Naukowych ostrzega, że tegoroczne lato może przynieść ekstremalnie wysoką temperaturę. Eksperci wskazują, że może się powtórzyć sytuacja z 2003 roku, kiedy wskutek ekstremalnych upałów w Europie zmarło ponad 20 tysięcy osób, w tym 4 tysiące we Włoszech.

Eksperci ostrzegają, że upały w tym roku mogą przynieść katastrofalne skutki / Shutterstock

Tegoroczne lato we Włoszech, które przynosi ekstremalne upały może mieć podobny przebieg jak to w 2003 roku.

Już dziś w kilkunastu włoskich miastach obowiązują alerty z powodu upałów.

W związku z ekstremalną temperaturą w samych Włoszech zmarło 4 tys. osób, głównie seniorów.

Przeczytaj dalszą część artykułu, jeśli chcesz się dowiedzieć, kiedy upały będą najbardziej uciążliwe.

Tropikalne noce i tygodnie upałów

Meteorolog Tommaso Torrigiani, cytowany przez dziennik "Il Messaggero", stwierdził, że dostrzega analogie z dramatycznym latem 2003 roku, gdy zanotowano falę zgonów, zwłaszcza wśród osób starszych.

Jak zaznaczył, w tym roku największych upałów należy spodziewać się między lipcem a sierpniem. To wtedy, według prognoz, można oczekiwać tygodni gorąca bez opadów deszczu i tropikalnych nocy z temperaturą znacznie powyżej 20 stopni.

Mniej stabilne lato

Eksperci tłumaczą, że to najbardziej odczuwalny dowód zmian klimatycznych, które osłabiły ochronną rolę antycyklonu znad Azorów. To on w latach 80. minionego wieku zapewniał łagodniejsze i bardziej stabilne lato we Włoszech.

Teraz scenariusz się zmienił, a utrzymujący się intensywny upał stanowi rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Apel o ostrożność - turyści też powinni uważać

Specjaliści apelują do wszystkich o ostrożność. Media włoskie zauważają, że apele te powinny dotrzeć także do zagranicznych turystów, którzy przebywają godzinami na słońcu w miastach i na plażach. Najważniejsze, jak przypominają, to odpowiednie nawodnienie organizmu i lekka dieta.

Wśród licznych rad jest także ta, by unikać uprawiania sportu na zewnątrz w najgorętszej porze dnia. Osobom, które nie mają w domu klimatyzacji, zaleca się spędzanie czasu w centrach handlowych lub u znajomych i krewnych, którzy mają takie urządzenia.

Dzielenie się klimatyzacją z innymi może być strategią przetrwania - stwierdził 96-letni profesor Silvio Garattini, lekarz i farmakolog.

Alerty już obowiązują

W piątek i sobotę w kilkunastu włoskich miastach, w tym w Rzymie, Florencji, Turynie, Wenecji i Weronie, obowiązywać będzie najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. W niektórych rejonach prognozowana jest temperatura sięgająca około 40 stopni Celsjusza.