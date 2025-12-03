Sąd Rejonowy w Sokółce (woj. podlaskie) skazał rodziców dwumiesięcznej dziewczynki na rok więzienia za zaniedbania w opiece, które doprowadziły do śmierci dziecka w wyniku sepsy. Wyrok zapadł bez przeprowadzania rozprawy, zgodnie z wnioskiem prokuratury. Oboje rodzice otrzymali także 10-letni zakaz pracy z dziećmi.

Rodzice skazani za zaniedbania, które doprowadziły do śmierci dziecka (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sąd w Sokółce skazał rodziców dwumiesięcznej dziewczynki na rok więzienia za zaniedbania, które doprowadziły do śmierci dziecka z powodu sepsy.

Oboje otrzymali także 10-letni zakaz pracy z dziećmi oraz stracili prawa rodzicielskie do pozostałych dzieci.

Rodzice nie zapewnili córce odpowiedniej opieki medycznej mimo wyraźnych objawów choroby, co sąd uznał za nieumyślne narażenie na utratę życia.

Do tragedii doszło 1 lutego 2024 roku. Jak ustalili śledczy, rodzice (28-letni ojciec i 24-letnia matka) nie zareagowali na pogarszający się stan zdrowia córki i nie zgłosili się z nią do lekarza, mimo wyraźnych objawów infekcji. Dziecko miało gorączkę, kaszel, duszności oraz zmiany skórne. Zaniedbania doprowadziły do rozwoju sepsy i śmierci dziewczynki.

Sąd uznał, że rodzice nieumyślnie narazili dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia, nie zapewniając mu odpowiedniej opieki medycznej. Sędzia podkreślił, że skazani nie chcieli śmierci córki, ale ich niedbałość i opieszałość miały tragiczne skutki. Rodzina była pod opieką służb społecznych i sądu opiekuńczego.

Sędzia mówił m.in. o korespondencji telefonicznej między rodzicami dziewczynki, z której wynika, iż - co prawda w sposób nieudolny, nieodpowiedzialny i nieadekwatny do powagi sytuacji - ale jednak próbowali oni szukać pomocy, by ulżyć cierpiącemu dziecku.

Wyrok nie jest prawomocny, ale ponieważ zapadł na podstawie wniosku uzgodnionego przez prokuraturę z oskarżonymi - nie należy spodziewać się apelacji którejś ze stron.

Skazani stracili prawa rodzicielskie do pozostałych dzieci.