„Zleciłem służbom specjalnym bardzo gruntowny raport tej sprawy. Może być tak, że są to osoby niebezpieczne, a może się okazać, że jest prawdą to, co zadeklarowali” - poinformował premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do sprawy trzech nurków z Hiszpanii, których uratowali gdańscy ratownicy. Nurkowie deklarowali, że w Bałtyku szukali bursztynów.

W nocy soboty na niedzielę w rejonie Górek Zachodnich ratownicy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR uratowali trzech nurków z Hiszpanii. Na morzu były trudne warunki - wiało 7-8 w skali Beauforta, temperatura powietrza wynosiła plus 6 stopni, a wody plus 3. Motorówka Hiszpanów miała awarię i nurkowie nie mogli wrócić na brzeg. Jak informowało tvn24.pl, nurkowie byli niedaleko Naftoportu, w którym przeładowuje się m.in. ropę naftową w Porcie Gdańsk. Obcokrajowy mieli tłumaczyć, że w tym rejonie szukali pod wodą bursztynów. Jak powiedział redakcji trójmiasto.pl Cezary Przepiórka, zastępca kapitana Portu Gdańsk, tylko jednego z Hiszpanów wylegitymowano, a numery telefonów pozostałych są błędne lub nieaktywne. W piśmie do policji kapitanat Portu Gdańsk poprosił o ustalenia aktualnego miejsca pobytu Hiszpana, którego w policyjnej notatce określono jako sternika jednostki. Jak ustalił tvn24.pl, Hiszpanie prawdopodobnie opuścili już Polskę. Policjanci nie widzieli w tym nic podejrzanego i nie drążyli sprawy. Hiszpanie zostali puszczeni, nie zostali zatrzymani w celu identyfikacji, dalszych wyjaśnień, dlaczego mieli pojazd, prawdopodobnie drona podwodnego, na łódce, co tam robili. Sporządzono tylko notatkę - mówi Przepiórka. O tę sprawę oraz o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej został na czwartkowej konferencji prasowej w Toruniu zapytany premier Mateusz Morawiecki. Zleciłem bardzo gruntowny raport tej sprawy - informował dziś po południu. Wieczorem szef rządu przekazał, że już zapoznał się ze wspomnianym raportem. Odebrałem dokładny raport, według wiedzy służb na ten moment, i to, co mogę przekazać, to, że nie ma ten incydent z nurkami hiszpańskimi nic wspólnego z próbą ataku na infrastrukturę krytyczną - oznajmił szef rządu podczas tweet up-u. Zapewnił, że sprawa z nurkami "jest w dobrym rozpoznaniu służb". Nic więcej w tym momencie nie chcę państwu przekazywać, ale mogę uspokoić, że cała kwestia nie dotyczy ewentualnego ataku na podmorskie kable, czy ataku na elementy infrastruktury krytycznej - dodał premier. Zobacz również: Ostatni dzień na oddanie choinki

