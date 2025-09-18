Kolejna funkcja dodana do aplikacji mObywatel. W ciągu kilku dni pojawi się w niej mLegitymacja. Jak zainstalować aplikację mObywatel junior w urządzeniu swojego dziecka?

Uczniowie będą mogli korzystać z mLegitymacji w mObywatelu / Shutterstock

W ciągu najbliższych kilku dni każdy rodzic będzie mógł dla ucznia pobrać legitymację z mObywatela - przekazała minister edukacji Barbara Nowacka.

Podczas wspólnej konferencji w kancelarii premiera z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim Nowacka poinformowała, że mLegitymacja "staje się faktem", a "wieczne szukanie" papierowej legitymacji "odchodzi w niepamięć".



Nowacka dodała, że mLegitymacja to "wielka wygoda" i "duży krok w codziennym życiu w stronę mądrzejszej, cyfrowej i bezpiecznej Polski".



Wyjaśniła, że legitymację będzie można pobrać za pomocą kodu QR dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.



Zostawiamy decyzję rodzicom: czy chcą, żeby dzieci miały legitymację na swoim urządzeniu - dodała.