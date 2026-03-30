Polski żołnierz poszkodowany w wybuchu miny pułapki w Libanie wraca po nocnej hospitalizacji do jednostki. Jak wynika z badań, nic poważnego mu się nie stało i nie wymaga już pobytu w szpitalu.
Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, wynika, że podoficer po powrocie do bazy przystąpi do normalnych obowiązków w ramach kontyngentu.
Przeszedł badania tomografem, był na obserwacji laryngologicznej. Lekarze nie stwierdzili poważniejszych obrażeń poza raną głowy. Wojskowy będzie przebywał w Libanie jeszcze przez mniej więcej dwa tygodnie - wtedy rozpoczyna się rotacja jednostki. Poszkodowany żołnierz - zgodnie z planem - jest w pierwszej grupie powrotu do kraju.
W niedzielę dowództwo zawiesiło wszelkie patrole, jednak już w poniedziałek żołnierze wyjechali za bazę. Kontynuują wykonywanie zadań wynikających z mandatu ONZ - usłyszał nasz dziennikarz w dowództwie.
Wiadomo jednak, że to, co zdarzyło się wczoraj, jest analizowane i będzie miało wpływ na wyznaczenie tras patroli.
W niedzielę w Libanie pod pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL w Libanie wybuchła mina.
Poszkodowany został podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej.
Na antenie Radia RMF24 rozmawialiśmy z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ppłk Jacek Goryszewski powiedział, że do incydentu doszło, kiedy nasi żołnierze wracali z posterunku, który znajduje się blisko linii demarkacyjnej pomiędzy Izraelem a Libanem - tak zwanej Blue Line. Jest to strefa działań wojennych. Tam sytuacja, jak wiemy, od kilkunastu miesięcy jest bardzo dynamiczna - wyjaśnił ppłk Goryszewski.
Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie stanowią głównie żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina wspierani przez specjalistów z innych jednostek wojskowych. Kontyngent liczy do 250 żołnierzy, a działalność rozpoczął w listopadzie 2019 roku. Rejon, w którym PKW wykonuje swoje zadania, to południowo-wschodnia część Sektora Zachodniego - granica Libanu z Izraelem.
Do głównych zadań polskiego kontyngentu wojskowego w Libanie należy ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia tzw. "blue line" oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ.