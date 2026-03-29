Mohammad Bagher Ghalibaf, przewodniczący parlamentu Iranu oświadczył, że irańskie siły czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich "podpalić". Poinformowała o tym w niedzielę agencja IRNA. Ghalibaf odnosił się do ewentualnej inwazji sił USA na Iran, zaznaczając, że według niego rozmowy dyplomatyczne prowadzone przez Amerykę są tylko fasadą.

Bojownik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zdj. archiwalne (kwiecień 2024) / ATTA KENARE/AFP/East News / East News

Szef irańskiego parlamentu uważa, że rozmowy dyplomatyczne prowadzone przez USA, dotyczące zakończenia konfliktu, są tylko "przykrywką".

Twierdzi, że tak naprawdę USA przygotowują się do ataku lądowego.

Napięcie zwiększa fakt, że Donald Trump faktycznie mobilizuje coraz więcej sił - powietrznych i nie tylko.

Niedziela to 30. dzień wojny Izraela i USA z Iranem. Na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, w ramach tzw. operacji Epicka Furia, 28 lutego rozpoczęto naloty na Iran. Ten w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej. Zamknął również cieśninę Ormuz na Zatoce Perskiej, odcinając tym samym eksport ropy i gazu z arabskich państw regionu.

Iran spodziewa się amerykańskiego ataku lądowego

Czekamy, nasi ludzie czekają na przybycie amerykańskich żołnierzy na ląd, aby ich podpalić i raz na zawsze ukarać ich regionalnych sojuszników – powiedział szef parlamentu. Jego zdaniem Stany Zjednoczone planują atak lądowy, pomimo publicznego angażowania się w działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Wróg publicznie wysyła sygnały o negocjacjach i dialogu, jednocześnie potajemnie planując atak lądowy – powiedział Ghalibaf.

W obliczu narastających spekulacji na temat możliwego ataku amerykańskich wojsk lądowych na Iran, Centralne Dowództwo USA poinformowało w sobotę, że okręt desantowy USS Tripoli dotarł na Bliski Wschód. CENTCOM podkreślił na platformie X, że gotowe są również "samoloty transportowe i myśliwskie, a także środki desantowe i taktyczne".