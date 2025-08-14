InPost oraz Centrum Ratownictwa uruchamiają nową akcję społeczną. Przy Paczkomatach w całej Polsce pojawią się urządzenia ratujące życie - defibrylatory AED. Celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych - poinformował w mediach społecznościowych Rafał Brzoska, szef InPost.

Przy Paczkomatach w całej Polsce pojawią się defibrylatory / Shutterstock

Na początek w ramach akcji planuje się zainstalować 100 stacji Helpbox 365 z defibrylatorami AED.

Urządzenia pojawią się przy paczkomatach w lokalizacjach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego - szczególnie tam, gdzie dzisiaj brakuje sprzętu ratującego życie.

Pierwsze defibrylatory już działają w Krakowie i Warszawie.

Jak poinformował Rafał Brzoska w mediach społecznościowych, celem akcji jest wypełnienie "białych plam" na mapie defibrylatorów w Polsce. Urządzenia będą montowane m.in. przy sklepach czy stacjach benzynowych.

W odróżnieniu od typowych pojemników Helpbox 365 to zintegrowany system, który zapewnia gotowość defibrylatora AED do użycia przez całą dobę.

Każda stacja jest zdalnie monitorowana za pośrednictwem sieci komórkowej. System na bieżąco kontroluje kluczowe parametry, takie jak stan baterii, data ważności elektrod defibrylatora, temperatura i wilgotność wewnątrz stacji oraz status otwarcia drzwi.

To eliminuje ryzyko tego, że defibrylator AED nie zadziała w chwili, kiedy będzie potrzebny do uratowania życia.

Każdy może wesprzeć zakup defibrylatora

InPost zachęca użytkowników swojej aplikacji mobilnej do zgłaszania miejsc, gdzie brakuje defibrylatorów. W aplikacji InPost Mobile można też przekazać InCoiny na zakup kolejnych urządzeń. Użytkownicy mogą wesprzeć akcję, przekazując swoje punkty lojalnościowe.

Użycia defibylatora AED nie trzeba się bać. Jest zaprojektowany tak, by mógł go użyć każdy, nawet osoba bez przygotowania medycznego - mówi Tomasz Kutycki, dyrektor medyczny Centrum Ratownictwa.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to globalny problem zdrowia publicznego.

W Polsce rocznie dochodzi o około 60 tys. przypadków NZK, z czego do prawie 80 proc. występuje poza szpitalem. Kluczowym czynnikiem zwiększającym szanse na przeżycie jest natychmiastowa defibrylacja.

Wykonanie jej w ciągu 3-5 minut od zdarzenia może zwiększyć szanse na przeżycie nawet do 50-70 proc,