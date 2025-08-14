Największa tego lata fala upałów przechodzi przez Izrael. W środę w Ejlacie na południu kraju termometry pokazały 48,8 st. C, a w Dolinie Jordanu nawet 51 st. C. W nocy w pobliżu góry Sodom na południu Morza Martwego było 38 st. C, co jest najwyższą temperaturą odnotowaną w tym kraju w nocy. Dwie osoby zmarły z powodu udaru cieplnego.

Najwyższą temperaturę odnotowano w Dolinie Jordanu - 51 st. C.

Na żydowskim osiedlu Gilgal zlokalizowanym na Zachodnim Brzegu Jordanu w środę było 49,7 st. C. Tego samego dnia temperatura w Jerozolimie przekroczyła 40 st. C, a w Tel Awiwie - 33,5 st. C.

Według prognoz w czwartek i piątek temperatura ma być nieco niższa, ale w sobotę znowu wzrośnie. 

Rekord temperatury w nocy

Temperatura 38 st. C, odnotowana w nocy ze środy na czwartek w pobliżu góry Sodom położonej u południowo-zachodnich wybrzeży Morza Martwego, to najwyższa minimalna temperatura dobowa odnotowana kiedykolwiek w Izraelu. 

Wraz z upałami rośnie zużycie energii elektrycznej. Izraelski operator sieci poinformował, że we wtorek pobór mocy przekroczył 16 GW, a w środę - po raz pierwszy w historii państwa - 17 GW. 

Meteorolodzy informowali już wcześniej, że przechodząca przez Izrael i inne kraje Bliskiego Wschodu fala upałów jest wyjątkowo długa i intensywna, i może być najbardziej intensywnym zjawiskiem tego typu w 2025 roku i jednym z największych od blisko 100 lat.

Zakaz wstępu na szlaki turystyczne

Izraelski Urząd ds. Przyrody wprowadził we wtorek obowiązujący do soboty zakaz wstępu na szlaki turystyczne w rezerwatach przyrody i parkach narodowych. 

W środę koleje izraelskie ogłosiły na niektórych trasach ograniczenie prędkości pociągów do 80 km/h z powodu odkształcania się szyn pod wpływem wysokiej temperatury. 

Władze ostrzegają przed niebezpieczeństwem udaru cieplnego i odwodnienia organizmu, co może być szczególnie groźne dla osób chorych i starszych. 

Dwie osoby już zmarły wskutek udaru cieplnego, obie ofiary upałów to mężczyźni po 60. roku życia - poinformowało w środę pogotowie ratunkowe.

Zaleca się, by w szczycie upału ludzie unikali wychodzenia na zewnątrz i w miarę możliwości pozostawali w klimatyzowanych pomieszczeniach, regularnie nawadniali organizm, a po wyjściu z domu nosili nakrycie głowy.