Ponad 150 osób, w tym pacjenci oraz personel medyczny, zostało ewakuowanych w czwartek ze szpitala Guy’s w centrum Londynu. Powodem był groźny wyciek chemikaliów w piwnicach placówki, który - według straży pożarnej - mógł doprowadzić do wybuchu.

Wyciek chemikaliów i zagrożenie wybuchem; szpital w centrum Londynu ewakuowany (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chemikalia w szpitalnych piwnicach

Do incydentu doszło w czwartek, gdy jeden z pracowników technicznych szpitala Guy's w dzielnicy Southwark w centrum Londynu zmieszał chlor z kwasem siarkowym.

Jak poinformowała londyńska straż pożarna, powstała w ten sposób substancja stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku. W związku z tym natychmiast zarządzono ewakuację ponad 150 osób, w tym pacjentów i personelu medycznego.

Strażacy wentylują pomieszczenia

Przed szpitalem oraz pobliską stacją kolejową London Bridge zgromadziły się tłumy. Na miejsce skierowano dwa wozy strażackie, dwa zespoły ratowniczo-gaśnicze, jednostkę dowodzenia oraz specjalistów od materiałów niebezpiecznych.

Obecnie służby prowadzą działania zabezpieczające, w tym wentylację pomieszczeń, by usunąć niebezpieczne opary i przywrócić bezpieczeństwo w placówce.