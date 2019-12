Pięć osób trafiło do szpitala po pożarze, do jakiego doszło w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Częstochowie. Ogień wybuchł w nocy. Konieczna była ewakuacja części mieszkańców budynku. "Część osób była ewakuowana przy użyciu drabiny mechanicznej, pozostałe jedenaście osób po klatce schodowej" – poinformował kpt. Piotr Knysak ze straży pożarnej w Częstochowie. Decyzją inspektora nadzoru budowlanego część osób nie może wrócić do swoich mieszkań.

