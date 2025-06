Noc Świętojańska to szczególny czas - zarówno w przyrodzie, jak i tradycji. Dawniej obchodzono słowiańską Noc Kupały, czyli święto ognia, wody, miłości i płodności. "To hołd oddawany pewnym procesom naturalnym, od których dzisiaj się nie tyle odżegnaliśmy, co po prostu straciliśmy z nimi kontakt" - mówi RMF FM dr Damian Kasprzyk z Instytutu Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Noc Świętojańska przypada 21 czerwca / ANDRZEJ BANAS / East News

Dla naszych słowiańskich przodków to był czas pełen magii i radości - zauważa dr Damian Kasprzyk. Noc z 21 na 22 czerwca to moment przesilenia letniego, kiedy zachód i wschód słońca dzieli zaledwie 7 godzin.

Tej prawdziwie ciemnej nocy jest naprawdę niewiele. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko - moment nastania zupełnej ciemności i moment, kiedy ta ciemność zostaje już rozświetlona brzaskiem poranka, jest naprawdę bardzo krótki - wyjaśnia ekspert.

Podkreśla, że jasność nocy była dla dawnych społeczności źródłem wielkiej nadziei. To przynosiło radość, ponieważ w ciemności człowiek czuł się i czuje nadal niepewnie. Nie wiemy, co się dzieje wokół, tracimy orientację, a zatem pojawia się strach. Nasi przodkowie, rolnicy, ale i dzisiejsi rolnicy wiedzą, że światło jest potrzebne do wegetacji, wzrostu. W związku z tym cieszono się, ponieważ zwiastowało to zbiory i ratunek na wypadek głodu.

Noc Świętojańska, czyli Noc Kupały

Z Nocą Kupały wiążą się liczne rytuały i tradycje. Kawalerowie skakali przez ogniska, by wykazać się odwagą i sprawnością. Panny z kolei wiły kwietne wianki, które rzucały do wody - miały one wskazać kierunek, z którego nadejdzie przyszły ukochany.

To hołd oddawany pewnym procesom naturalnym, od których dzisiaj się nie tyle odżegnaliśmy, co po prostu straciliśmy z nimi kontakt. Ci, którzy żyli nad Wisłą przed rozpowszechnianiem tutaj chrześcijaństwa, również wierzyli i również mieli swoich bogów - mówi dr Kasprzyk.

Wiele osób sądzi, że tej nocy czczony był bóg o imieniu Cupiał, jednak to mit. To postać, która się pojawia w literaturze dopiero w XVII wieku. W związku z tym jest wielkie prawdopodobieństwo, że bóstwo o takim imieniu u dawnych Słowian nie istniało - precyzuje ekspert.

W łódzkim Ogrodzie Botanicznym od godz. 22 odbędzie się widowisko obrzędowe "Noc Świętojańska". W niezwykłej scenerii największego stawu w sercu ogrodu będzie można uczestniczyć w magicznych tańcach z pochodniami, puszczaniu wianków na wodzie i pokazach inspirowanych dawnymi wierzeniami.