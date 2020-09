Niecodzienna akcja policji we Wrocławiu. Policjant wskoczył do jadącego samochodu, za którego kierownicą siedział kompletnie pijany kierowca.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło w środku nocy. Mundurowi podejrzewali, że kierowca auta stojącego przed skrzyżowaniem jest pijany albo coś mu się stało. Wyglądał, jakby zasnął czekając na zielone światło. Nie reagował na pukanie w okno czy dach.



Samochód w pewnym momencie ruszył. Funkcjonariusze wybili szybę, a jeden z nich wskoczył do środka.



Auto udało się zatrzymać tuż przed torowiskiem.



35-letni wrocławianin miał ponad 2 promile alkoholu. Trafił do aresztu. Grozi mu do 2 lat więzienia.