Dwóch cudzoziemców, którzy wjechali do Polski ukryci na ciężarówce zatrzymała Straż Graniczna w okolicach Strzelec Opolskich - poinformowała dziś mjr Katarzyna Walczak, rzecznik prasowy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Cudzoziemcy ukryli się w ciężarówce / Straż Graniczna / Straż Graniczna

Nielegalnych imigrantów wykryli policjanci ze Strzelec Opolskich podczas kontroli ciężarówki przewożącej ładunek chemii gospodarczej. Dwaj mężczyźni byli ukryci wśród paczek z towarami. Kiedy funkcjonariusze dowiedzieli się, że mężczyźni wjechali na teren Polski nielegalnie, powiadomili o sprawie Straż Graniczną.

Zatrzymani cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów i deklarowali, że pochodzą z Afganistanu. Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej będą prowadzić czynności służbowe w obecności tłumacza, zmierzające do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa zatrzymanych cudzoziemców. Prowadzone będą także wyjaśnienia, w jaki sposób dostali się oni do naczepy ciężarówki oraz skąd przyjechali do Polski i jaki był cel ich podróży - informuje mjr Walczak.

(nm)