​Aktem oskarżenia wobec czterech osób prokuratura w Płocku (Mazowieckie) zakończyła śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów w gminach Bodzanów, Słupno i Wyszogród, natomiast w sprawie pojemników z nieznaną substancją odkrytych ostatnio w gminie Staroźreby wszczęto odrębne postępowanie.

Śledztwo, dotyczące nielegalnego składowania odpadów w gminach Bodzanów, Słupno i Wyszogród zostało zakończone. Akt oskarżenia, który jeszcze dzisiaj zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Płocku - powiedziała szefowa tamtejszej Prokuratury Rejonowej Małgorzata Orkwiszewska. Jak wyjaśniła, aktem oskarżenia objęto cztery osoby, którym przedstawiono zarzuty, dotyczące zanieczyszczenia środowiska oraz transportu i składowania odpadów, w tym niebezpiecznych, wbrew przepisom. Dwie z tych osób, zgodnie z wcześniejszą decyzją sądu, są nadal tymczasowo aresztowane.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte przez płocką Prokuraturę Rejonową, gdy pod koniec marca na terenie dwóch gmin - Słupno i Wyszogród odkryto dwie naczepy z 30 pojemnikami typu mauser wypełnionymi, jak ustalił biegły, kwasem siarkowym, klasyfikowanym jako odpad niebezpieczny. Dwa kolejne nielegalne składowiska substancji chemicznych odkryto również w maju na terenie gminy Bodzanów.



Zgodnie z Kodeksem karnym, za zanieczyszczenie środowiska substancją w takiej ilości lub postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi grozi do 5 lat więzienia.



Jak zaznaczyła prokurator, ponieważ w ostatnim czasie odnotowano kolejny przypadek składowania nielegalnych odpadów na terenie tego powiatu, prowadzone jest tam odrębne śledztwo w tej sprawie. Postępowanie to dotyczy 23 zbiorników typu mauser, po tysiąc litrów pojemności każdy, wypełnionych nieustaloną substancją chemiczną, które w ubiegłym tygodniu znaleziono w miejscowości Nowy Bromierz w gminie Staroźreby. W ramach tego śledztwa został powołany biegły, który pobrał próbki z ujawnionych pojemników. Wstępnie ustalono, że przechowywana tam substancja ma odczyn kwaśny. Jej szczegółowy skład chemiczny będzie znany po badaniach, których wyniki przedstawi w opinii biegły - wyjaśniła Orkwiszewska.





Sprawę przekazano do WIOŚ

Wcześniej Komenda Miejska Policji w Płocku informowała, że zawiadomienie o pojemnikach typu mauser z nieznaną substancją na terenie prywatnej, nieogrodzonej i zalesionej działki w miejscowości Nowy Bromierz zgłosił właściciel tej nieruchomości. O odkryciu tam podejrzanych pojemników policja powiadomiła Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Według WIOŚ, inspektorzy delegatury w Płocku potwierdzili na miejscu, że zostały porzucone 23 mausery o pojemności tysiąca litrów z nieznaną substancją.



Wójt gminy Staroźreby Kamil Groszewski ogłosił, że dla osoby bądź osób, które pomogą w ustaleniu sprawcy bądź sprawców porzucenia odpadów w miejscowości Nowy Bromierz wyznaczono nagrodę w wysokości 10 tys. zł, gwarantując jednocześnie anonimowość.