37 tysięcy złotych zamierzał wyłudzić z jednego z sosnowieckich banków 27-letni mieszkaniec Sosnowca. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali go jednak, zanim udało mu się zrealizować plan do końca. Mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia.

