10 i 17 grudnia sklepy mają być otwarte - nad taką zmianą pracują posłowie. Rząd PiS dopiero 8 dni temu zaproponował zmiany legislacyjne w związku z tym, że Wigilia Bożego Narodzenia w tym roku wypada w niedzielę. Dziś nie doszło do głosowania - projekt odesłano do sejmowej komisji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Projekt skierowano do ponownego rozpatrzenia przez komisję gospodarki i rozwoju po tym, jak w trakcie czytania zgłoszono do niego poprawki.

Jest szansa, że projekt zostanie przegłosowany jutro rano. W środę zbiera się też Senat. Jeśli nie wprowadziłby zmian - projekt szybko mógłby trafić na biurko prezydenta.



Trwa wyścig w tej sprawie, bo handlowcy będą mieć tylko kilka dni na przygotowanie zmian w grafikach pracowników.

To dowód, jak trzeba sprzątać po PiS-ie - mówili politycy nowej większości. PiS wprowadziło zakaz handlu w niedzielę, a teraz zaskoczył ich kalendarz, że niedziela handlowa wypada w Wigilię - mówił Ryszard Petru.



Kalendarz był znany od dawna, mieli wiele czasu, by to zmienić. Wpadli na to, by zmienić ułożenie niedziel handlowych dopiero teraz. Co więcej, chcieli nam wprowadzić handlową niedzielę 10 grudnia do 14:00, absurdalne - dodaje Petru.

Wiadomo, że tego ograniczenia godzinowego nie będzie. Zamiast handlowej niedzieli w Wigilię - zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające święta.



Ma to być wstęp do dużej debaty o zniesieniu zakazu handlu w niedziele - całkowitym lub częściowym. Gotowego projektu w tej sprawie jeszcze jednak nie ma.

Siedem niedziel handlowych w 2023 roku

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele, która weszła w życie 1 marca 2018 roku, w całym 2023 roku przypada jedynie 7 niedziel handlowych. Większość z nich jest już za nami. Ustawowo przewidziane niedziele handlowe w tym roku to 17 i 24 grudnia.

Kontrowersje budzi ta ostatnia. Według obowiązujących przepisów handlowe mają być dwie kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem. W tym roku wyjątkowo wypada ona w wigilię Bożego Narodzenia, przy czym handel w ten dzień może odbywać się nie dłużej niż do godziny 14:00.

Kogo nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele?

Zgodnie z obowiązującą ustawą, w niedziele objęte zakazem handlu otwarte mogą być sklepy, w których handlem zajmą się wyłącznie ich właściciele. W dokumencie znalazł się jednak katalog 32 wyłączeń od tej zasady.

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. placówek prowadzących działalność pocztową, jeśli przychody z niej stanowią co najmniej 40 proc. dochodów obiektu. W niedzielę otwarte mogą być też np. cukiernie, lodziarnie, kawiarnie, kwiaciarnie, sklepy z prasą i stacje benzynowe.

Za złamanie zakazu handlu grozi grzywna do 100 tys. złotych.