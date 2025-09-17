Dwie partie goździków marki Kamis wycofywane z polskich sklepów! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed przekroczeniem dopuszczalnego poziomu groźnego pestycydu – chlorpiryfosu. Sprawdź, czy masz te produkty w swojej kuchni i co powinieneś zrobić, jeśli je kupiłeś!

GIS ostrzega: Niebezpieczny pestycyd w goździkach / Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) opublikował pilny komunikat dotyczący wycofania ze sprzedaży dwóch partii popularnych goździków marki Kamis. Decyzja została podjęta po tym, jak francuskie służby sanitarne wykryły w tych partiach przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu chlorpiryfosu - pestycydu zakazanego w Unii Europejskiej.

O sprawie natychmiast poinformowano polskiego producenta, firmę McCormick Polska S.A., która niezwłocznie rozpoczęła procedurę wycofywania podejrzanych partii ze sklepów na terenie całego kraju.

GIS podkreśla, że działania zostały podjęte niezwłocznie, a proces wycofywania jest ściśle monitorowany przez organy kontroli sanitarnej.

Które produkty są objęte wycofaniem?

Ostrzeżenie dotyczy goździków marki Kamis, sprzedawanych w saszetkach po 8 gramów. Wycofaniu podlegają dwie konkretne partie:

Numer partii: 0002787537, Data minimalnej trwałości: 08.02.2028

Numer partii: 0002803425, Data minimalnej trwałości: 20.03.2028

Dlaczego chlorpiryfos jest niebezpieczny?

Chlorpiryfos to substancja chemiczna stosowana dawniej jako środek ochrony roślin. Jednak liczne badania naukowe wykazały, że może on mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, szczególnie na układ nerwowy dzieci oraz kobiet w ciąży. Wysokie stężenie tej substancji może prowadzić do zaburzeń rozwojowych, problemów z pamięcią, a nawet uszkodzeń neurologicznych. Z tego powodu Unia Europejska wprowadziła bardzo rygorystyczne normy dotyczące obecności chlorpiryfosu w żywności, a jego stosowanie jest obecnie w większości przypadków zakazane.

Co robić, jeśli masz te goździki w domu?

GIS apeluje do wszystkich konsumentów, którzy zakupili goździki Kamis w saszetkach 8 g z wyżej wymienionych partii, by pod żadnym pozorem ich nie spożywać. Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, lub zutylizować we własnym zakresie. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa innych produktów z tej serii, warto skontaktować się bezpośrednio z producentem lub lokalnym sanepidem.