Zmarł Piotr Nowina-Konopka, działacz opozycji demokratycznej w PRL, doradca prezydenta Lecha Wałęsy, wieloletni poseł i były ambasador Polski w Watykanie. Miał 76 lat.

Piotr Nowina-Konopka / Tomasz Gzell / PAP

"Zmarł dzisiaj w nocy Piotr Nowina-Konopka. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie" - napisał na Facebooku o. Tomasz Dostatni, dominikanin, duszpasterz inteligencji, członek kapituły Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Piotr Nowina-Konopka urodził się 27 maja 1949 w Chorzowie. Był absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 1978 roku otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych. Z uczelnią związany był do 1989 roku. W latach 80. był intensywnie zaangażowany w ruch demokratycznej opozycji. Współpracował z Ośrodkiem Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ "Solidarność", a po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał przewodniczącego Lecha Wałęsę w roli rzecznika prasowego, tłumacza i doradcy. Był członkiem Komitetu Obywatelskiego oraz pełnił funkcję rzecznika Lecha Wałęsy przy Okrągłym Stole.

W latach 1989-1990 był przedstawicielem Solidarności, ministrem stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. W tym charakterze pośredniczył w relacjach pomiędzy prezydentem z jednej i premierem Tadeuszem Mazowieckim, przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Bronisławem Geremkiem, przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechem Wałęsą, a także prymasem Józefem Glempem z drugiej strony.

Od 1991 roku był trzykrotnie posłem Ziemi Radomskiej z ramienia Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. Przez 10 lat zasiadał w sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1991-2001), przewodniczył też Komisji Integracji Europejskiej, a także przewodził tworzonej od podstaw Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE. W 1991 należał do inicjatorów powstania Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, promującej integrację europejską. Od 1996 roku był członkiem, a następnie od 1999 do 2003 wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. W latach 1998-1999, pracował jako zastępca głównego negocjatora RP w sprawie członkostwa w Unii - ministra Jana Kułakowskiego.

Od 1999 do 2004 roku Piotr Nowina-Konopka był wicerektorem College of Europe. Następnie doradzał narodowemu parlamentowi Gruzji jako główny ekspert międzynarodowy programu UE doradztwa dla parlamentu Gruzji (2005-2006), a w 2006 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora do spraw stosunków z parlamentami narodowymi w Parlamencie Europejskim. Był pierwszym Polakiem sprawującym tak wysoką funkcję. Po trzech latach, w 2009 roku, został przeniesiony decyzją przewodniczącego parlamentu i sekretarza generalnego do Waszyngtonu, z misją stworzenia i kierowania stałym biurem Parlamentu Europejskiego przy Kongresie Stanów Zjednoczonych (European Parliament Liaison Office with US Congress). Funkcje tę piastował do października 2012 roku.

W 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski oraz minister Radosław Sikorski wręczyli Piotrowi Nowinie-Konopce nominację na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP przy Stolicy Apostolskiej oraz przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim; urzędy te sprawował do połowy 2016 r.

Piotr Nowina-Konopka był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - Polonia Restituta, francuskim odznaczeniem Chevalier de la Legion d’Honneur, Krzyżem Komandorski Leopolda II, czy niemieckim odznaczeniem Verdienskreuz I Klasse.