Wielka radość w Klinice Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Szczecinie. Na świat przyszły tam trojaczki. Dzieci urodziły się jako wcześniaki, ale są w dobrym stanie i rozwijają się pod czujnym okiem lekarzy. Szpital opublikował filmik, na którym można podziwiać Antosia, Alicję i Laurę.

W szpitalu w Szczecinie przyszły na świat trojaczki / Shutterstock

Taki poród zdarza się raz na 8 tysięcy. W szczecińskim szpitalu przyszły na świat trojaczki - chłopiec i dwie dziewczynki.

Antoś, Alicja i Laura urodziły się jako wcześniaki, ale cała trójka jest w dobrym stanie.

O niezwykłych narodzinach poinformował Uniwersytecki Szpital Kliniczny w mediach społecznościowych. Placówka opublikowała też filmik.

"To wyjątkowe wydarzenie – taka ciąża zdarza się raz na 8 tysięcy! Tym bardziej jesteśmy dumni, że to właśnie u nas maluchy rozpoczęły swoją życiową przygodę (...) Gratulujemy dzielnym rodzicom i trzymamy kciuki za dalszy rozwój naszej wspaniałej trójki!"- czytamy na profilu facebookowym szczecińskiej placówki.

W Polsce rodzi się coraz więcej bliźniąt i trojaczków. Zdaniem ekspertów wpływ ma na to między innymi większy dostęp do in vitro, a także wiek matki.

Kobiety decydują się bowiem coraz później na macierzyństwo, a im są starsze, tym szansa na ciążę mnogą wzrasta.