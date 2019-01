Policjanci z Kościerzyny proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny zatrzymanego w czwartek w Wąglikowicach. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa, skąpo ubrany mężczyzna został znaleziony w kompleksie leśnym.

Zdjęcie mężczyzny opublikowane przez policję / Policja /



Jak podaje policja, mężczyzna cierpi na zanik pamięci. Nie umie powiedzieć, jak się nazywa, nie pamięta też, czy ma jakąś rodzinę. Nie potrafi też podać daty i miejsca urodzenia. Trafił do szpitala w Kościerzynie.

Policja nie informuje o okolicznościach, w jakich odnaleziono i zatrzymano tego mężczyznę. Jak podano, ma on. ok 30 lat i 175 cm wzrostu. Ważny ok. 80 kg. Nie ma znaków szczególnych.



Osoby, które rozpoznają tego mężczyznę, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kościerzynie, ul. Zg. Ks. Zmartwychwstańców 2, telefon 68-680-32-22 lub z najbliższą jednostką policji 997 lub 112.





Opracowanie:

Maciej Nycz, Kuba Kaługa