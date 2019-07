34-letni pracownik jednej z firm działających w Brusach na Pomorzu zdenerwowany tym, że nie dostał podwyżki, przeciął przewody hamulcowe w aucie pracodawcy, odkręcił też część śrub mocujących koło. Za narażenie życia i zdrowia szefa grozi mu teraz pięć lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

34-latkowi postawiono zarzuty narażenia pracodawcy "na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia" oraz zniszczenie mienia należącego do niego.

W ubiegłym tygodniu na posterunek policji w Brusach zgłosił się 60-letni mężczyzna, który poinformował, że w krótkim czasie ktoś dwukrotnie uszkodził jego auto. W samochodzie zostały przecięte przewody hamulcowe oraz przewody wspomagania kierownicy, odkręcono też trzy śruby mocujące jedno z kół pojazdu. Właściciel auta wycenił straty na ponad 1,6 tys. zł.



Jak mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach Justyna Przytarska, pracujący nad sprawą funkcjonariusze przez kilka dni sprawdzali różne wersje zdarzeń. Badali między innymi, czy właściciel auta nie uszkodził przewodów oraz koła przypadkowo, w trakcie jazdy - wyjaśniła.



Dodała, że ostatecznie policjanci ustalili, iż usterki w aucie nie pojawiły się przypadkowo, a spowodował je 34-latek zatrudniony przez właściciela samochodu. W mieszkaniu pracownika funkcjonariusze znaleźli narzędzia, które mogły posłużyć do uszkodzenia samochodu oraz trzy śruby pochodzące z auta pracodawcy.



W trakcie przesłuchania 34-latek przyznał, że majstrował w pojeździe szefa. Zeznał, że zrobił to, bo nie był zadowolony z wysokości zarobków, jakie otrzymywał za pracę u 60-latka - wyjaśniła Przytarska.



34-latkowi może grozić do 5 lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.