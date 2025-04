Sanepid doprecyzuje zasady trwających w całej Polsce kontroli kart szczepień - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Jest to reakcja na informacje, że część rodziców zaczęła wypisywać swoje dzieci z przychodni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rodzice chcą w ten sposób uniknąć konsekwencji pomijania szczepień.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, sanepid przygotuje informację dla przychodni, że placówki mają przechować tak zwaną kartę uodpornienia, nawet jeśli rodzic wypisał dziecko z poradni.

Ten dokument, w przypadku gdy dziecko nie było szczepione - jest po prostu pusty. W czasie kontroli zostanie odnotowane.

Co na to lekarze? Część z nich liczy na to, że kontrole przyniosą efekt i że nie będzie to straszak, który sprawi, że rodzice będą jeszcze bardziej uciekać przed systemem.

Sanepid tłumaczy, że kontrole są prowadzone po to, by uporządkować informacje i dzięki temu uruchomić kartę szczepień w wersji elektronicznej.