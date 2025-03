Była prośba premiera, ale pozostała bez odpowiedzi prezydenta. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, Andrzej Duda podpisze ustawę azylową.

Prezydent Andrzej Duda na warszawskim lotnisku przed odlotem z wizytą do Turcji / Radek Pietruszka / PAP

Donald Tusk przed wylotem na unijny szczyt do Brukseli zaapelował w czwartek do Andrzeja Dudy, by jak najszybciej podpisał ustawę, która umożliwi czasowe zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, prezydent decyzję w tej sprawie już podjął. Andrzej Duda ma podpisać ustawę.

Prezydenta miały jednak wczoraj mocno zirytować słowa premiera. Chciałbym gorąco zaapelować do pana prezydenta , aby złożył jak najszybciej, najlepiej dzisiaj, podpis pod ustawą, która umożliwi nam czasowe zawieszenie prawa składania wniosków o azyl - mówił w czwartek Donald Tusk.



Po tych słowach swoje trzy grosze dorzucił szef MSWiA. Tomasz Siemoniak na platformie X napisał, że "ustawa daje służbom państwowym skuteczniejsze narzędzia walki z nielegalną migracją, a Straż Graniczna i MSWiA są gotowe do natychmiastowego działania" i dopisał, że "nie ma czasu do stracenia".

Jak usłyszał w Kancelarii Prezydenta reporter RMF FM, Andrzej Duda nie lubi, gdy publicznie wywiera się na niego presję. W wywiadach często podkreśla, że jest za umocnieniem naszej wschodniej granicy, więc podpis będzie.

Prezydent ma 21 dni od dnia przekazania ustawy przez marszałka Sejmu na dokonanie jej oceny prawnej. Termin mija 7 kwietnia.



Nowelizacja ustawy w sprawie udzielania azylu

Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do azylu. Ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie mogło zostać wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Powinno ono uwzględniać "potrzebę zapobieżenia destabilizacji sytuacji wewnętrznej" w kraju oraz mieć na celu "możliwie jak najmniejsze ograniczenie praw cudzoziemców zamierzających ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej".

Zgodnie z nowelą, ograniczenie będzie miało charakter czasowy, a jednorazowo okres obowiązywania ograniczenia nie będzie mógł przekroczyć 60 dni. Okres ten będzie mógł być przedłużony na czas oznaczony.