Polska nie pracuje nad wprowadzeniem euro w Polsce – zapewnia w Waszyngtonie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski. Przebywając na jesiennym spotkaniu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym podkreśla, że Polska jest w Waszyngtonie stawiana za wzór.

Andrzej Domański w rozmowie z Pawłem Żuchowski / Paweł Żuchowski / RMF FM

Wynika to między innymi z tego olbrzymiego sukcesu gospodarczego, który został osiągnięty przez nasz kraj. Jesteśmy w tej chwili dwudziestą największą gospodarką na świecie, a w takim ujęciu PKB per capita, po uwzględnieniu różnic w poziomach cen, w tym roku wyprzedzimy Japonię i robi to tutaj ogromne, ogromne wrażenie - przekonuje w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim.

Jesteśmy tutaj wymieniani jako bardzo czytelny przykład, że transformacja gospodarcza może przynosić wspaniałe efekty - mówił.

Polska w G20?

Andrzej Domański rozmawia w stolicy USA między innymi o ewentualnym dołączeniu Polski do grona państw G20.

W związku z tym, że mamy za sobą trzydzieści pięć lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, jesteśmy dwudziestą największą gospodarką na świecie, bo wyprzedzamy między innymi Szwajcarię, to nasze aspiracje do grona państw G20 są jak najbardziej uzasadnione. I tutaj widzimy wsparcie. Prezydent Trump wystosował zaproszenie na szczyt liderów dla pana prezydenta Nawrockiego w Miami. Również o tym rozmawiamy tutaj, w Waszyngtonie - podkreślił.

Jesteśmy zadowoleni z własnej waluty

Pytany, czy temat euro zamiast złotego wróci w czasie kampanii wyborczej i stanie się hasłem Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "to kolejny fake news, który rozpowszechnia prawica". Zapewnił, że złoty pozostanie naszą walutą.

Cieszymy się z posiadania własnej waluty. Wiemy, że w momencie, w którym na rynku w gospodarce światowej dochodzi do takich mniejszych lub większych kryzysów, złoty ma taką funkcję również amortyzującą polską gospodarkę. Więc z całą pewnością to nie będzie nasze hasło - zapewnił Domański w rozmowie z RMF FM.

Naszemu dziennikarzowi w stolicy USA przekazał, że liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki nie będzie utrudniał wprowadzenia ustaw dobrych dla kraju.

Mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie wetował dobrych ustaw dla polskiej gospodarki. Ustaw, które chociażby pomagają ustabilizować finanse publiczne. Wiemy, że wydajemy niemal pięć procent naszego PKB na bezpieczeństwo, na obronę. I oczywiście te wydatki wymagają źródeł finansowania. Dlatego przygotowaliśmy propozycję podwyższenia podatku dla sektora bankowego. To jest ten sektor, który w tej chwili bardzo mocno korzysta na wysokich stopach procentowych. Banki mają rekordowe, rekordowe zyski. Mam nadzieję, że pan prezydent tej dobrej propozycji, dobrej dla polskiej gospodarki nie zawetuje - powiedział, zapewniając, że ma również plan B.