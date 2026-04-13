Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na atrakcyjne wsparcie finansowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy program dopłat, w ramach którego można uzyskać nawet 8 tys. zł na instalacje do zbierania i wykorzystywania deszczówki. Program Mikroretencja ma na celu nie tylko oszczędność wody, ale również ochronę środowiska i poprawę lokalnej gospodarki wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił start nowego programu dopłat dla właścicieli domów jednorodzinnych. Program Mikroretencja przewiduje wsparcie finansowe na instalacje do zbierania i wykorzystywania wód opadowych, czyli popularnej deszczówki. Maksymalna kwota dotacji to aż 8 tys. zł, co stanowi znaczącą pomoc dla osób planujących inwestycje w ekologiczne rozwiązania na swoich posesjach.

Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 173 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać już w II kwartale 2026 roku. Za organizację naboru w poszczególnych województwach odpowiadać będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które podpiszą stosowne umowy z NFOŚiGW.

Na co można przeznaczyć dotację?

Program Mikroretencja przewiduje szeroki katalog inwestycji, które mogą zostać objęte dofinansowaniem. Dotacja pokryje nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych.

Środki można przeznaczyć m.in. na:

zakup, montaż, budowę, rozwój oraz uruchomienie systemów do gromadzenia wód opadowych z dachów, chodników i podjazdów,

przechowywanie deszczówki w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności co najmniej 2 m³,

instalację rozszczelnień powierzchni, studni chłonnych, drenaży, skrzynek rozsączających oraz otwartych zbiorników,

użytkowanie zgromadzonej wody przy pomocy pomp, zraszaczy i innych urządzeń.

Ważnym warunkiem jest, by instalacje były zaprojektowane tak, aby umożliwiały zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej na terenie posesji, bez konieczności odprowadzania jej do kanalizacji deszczowej - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

Kto może skorzystać z programu?

Program Mikroretencja skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości mieszkalnych. Wsparcie dotyczy wyłącznie inwestycji zakończonych po 1 lipca 2024 roku. Oznacza to, że osoby, które już zrealizowały odpowiednie instalacje po tej dacie, mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Warto zaznaczyć, że program nie obejmuje przedsięwzięć, które uzyskały już finansowanie z innych funduszy, takich jak popularny program "Moja Woda".