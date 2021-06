Czeka nas kolejny, upalny dzień. Termometry pokażą nawet 31-33 stopni Celsjusza. Lekkie orzeźwienie ma przynieść umiarkowany wiatr.

Upalne czwartkowe popołudnie nad jeziorem Solińskim w Polańczyku / Darek Delmanowicz / PAP

Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 st. C na Podhalu i 28 st. C na wschodzie, około 31 st. C w centrum do 33 st. C miejscami na zachodzie, południowym zachodzie. Chłodniej tylko na Helu, około 25 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów w porywach do 60 km/h.

Temperatura maksymalna będzie jeszcze troszkę wyższa niż w czwartek - mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak. Znów najchłodniej (ok. 27 stopni) ma być na wschodzie, a najgoręcej na zachodzie, gdzie lokalnie termometry pokażą nawet 32 lub 33 stopni.

Troszeczkę ulgi przyniesie nam wiatr południowo-wschodni i wschodni - ten kierunek wiatru będzie powodował to, że ten upał będzie trochę mniej nieznośny niż w przypadku zupełnie bezwietrznej pogody - powiedział Walczak.

Zarówno w piątek, jak i w sobotę bardzo wysoka temperatura - od 31 do 33 stopni - spodziewane są też na wybrzeżu. Często mamy tak, że wszędzie mamy upał, a na wybrzeżu jest wiatr od morza i od razu jest tam 5-10 stopni chłodniej. A tutaj przez to, że ten wiatr będzie od lądu, nie od morza, to i nad samym morzem będziemy mieli upalne temperatury - wskazał. Jak dodał, nieco zimniej będzie jedynie na Półwyspie Helskim.

W sobotę zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Jedynie na zachodzie oraz południowym wschodzie po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego, i tam miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C na Podhalu i 28 st. C na wschodzie, około 31 st. C w centrum do 34 st. C miejscami na zachodzie, południowym zachodzie. Chłodniej tylko na Helu, około 25 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy. W szczytowych partiach Sudetów w porywach do 65 km/h. W czasie burz porywy do 75 km/h.