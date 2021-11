Sajmiri wiewiórcza, małpa występująca m.in. w dorzeczu Amazonki, urodziła się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Od 2011 r. na świat przyszło tu w sumie 36 osobników tego gatunku. Populacja tych małp drastycznie spada. Na wolności są one masowo odławiane na potrzeby badań naukowych i handlu.

Saimiri sciureus / Shutterstock

We wrocławskim ogrodzie zoologicznym prowadzona jest hodowla zachowawcza sajmirów wiewiórczych. Od 2011 r. urodziło się tu 36 małp tego gatunku. Ostatnia na początku listopada. Maluch przyszedł na świat nieco ponad dwa tygodnie temu. Już drugiego dnia przeszedł z brzucha na plecy matki i mocno się trzyma. Na razie przebywa tylko z matką - śpi i pije jej mleko. Tak będzie przez trzy tygodnie. Potem będzie wychowywany przez siostry i ciotki, bo tak jest u tego gatunku - powiedział Jacek Góral, który opiekuje się sajmirami od początku ich hodowli we wrocławskim zoo.

Masowo wykorzystywane do testów

Małpy tego gatunku w naturze żyją m.in. w dorzeczu Amazonki. Ich populacja drastycznie spada, ponieważ są masowo odławiane. Trafiają do laboratoriów lub prywatnych domów. Sajmiri wiewiórcza uważana była za gatunek modelowy do badań. Dlatego był odławiany w setkach tysięcy, jak nie milionach osobników do przeróżnych badań biomedycznych i kosmetologicznych. Większość tych małp żyła krótko, bo badania były agresywne, np. zakażanie różnymi szczepami bakterii czy wirusów. Teraz zmniejszono eksploatację zwierząt w testach, ale słychać głosy, że przyszłość to biogenetyka oparta o eksperymenty na naszych kuzynach - małpach. Mam nadzieję, że tak się nie stanie - podkreślił prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak.

Sajmiri wiewiórcza (Saimiri sciureus) nazywana jest "dzieckiem słońca", ponieważ żyje w tropikalnym klimacie i potrzebuje ciepła oraz światła. Zamieszkuje korony drzew w wilgotnych lasach Brazylii, Gujany, Gujany Francuskiej i Surinamu. Należy do małych małp, długość jej ciała sięga 35 cm, a masa od 0,5 do 1,4 kg. Ma charakterystyczne ubarwienie - od białego, przez szaro-oliwkowy do pomarańczowego. Tym, co ją wyróżnia, jest rysunek pyska - na czarnym tle ma wyraźnie białe okolice oczu.

Należy do gatunków socjalnych, żyje w grupach, których liczebność sięga nawet 100 osobników. Dożywają 20 lat, choć w specjalistycznych hodowlach nawet 30.