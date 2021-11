Pomnik prezydenta Theodora Roosevelta łączony z dyskryminacją rasową będzie usunięty z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku i trafi do biblioteki jego imienia w Północnej Dakocie - podała agencja AP.

Pomnik prezydenta Theodora Roosevelta w Nowym Jorku / Shutterstock

Statua z brązu, Equestrian Statue, stała na schodach muzeum na Manhattanie od 1940 roku. Zaprojektowana przez Jamesa Earle Frasera przedstawia Roosevelta na koniu, którego trzymają rdzenny Amerykanin i czarnoskóry mężczyzna.

"Pomnik był przez lata przedmiotem krytyki, zarzucano mu, że symbolizuje kolonialne podporządkowanie i dyskryminację rasową" - zauważyła agencja AP dodając, że biblioteka, która zostanie otwarta w przyszłym roku w miejscowości Medora otrzyma monument na długoterminowe wypożyczenie.

Sprzeciwy wobec pomnika nasiliły się w 2020 roku

Stało się tak po zabiciu przez policjanta z Minneapolis czarnoskórego George'a Floyda. Zrodziło to falę demonstracji na tle rasowym w wielu miastach USA.

21 lipca, nowojorska Komisja ds. Projektów Publicznych jednogłośnie zagłosowała za przeniesieniem posągu. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił plan usunięcia pomnika nazywając go "problematycznym". "Wywołało to gniewną reakcję prezydenta Donalda Trumpa, który napisał wtedy na Twitterze, że to niedorzeczne i apelował o zaprzestanie planów na zmianę lokalizacji dla tego monumentu - przypomina agencja AP.

Rodzina Roosveltów za zmianą lokalizacji

Zastępczyni burmistrza ds. mieszkalnictwa i rozwoju gospodarczego Vicki Been wyraziła wdzięczność bibliotece Theodore Roosevelt Presidential Library, za zaproponowanie dla pomnika nowego miejsca.

Przy wsparciu członków rodziny Rooseveltów, biblioteka powoła radę złożoną z przedstawicieli rdzennych i czarnoskórych społeczności, historyków, naukowców oraz artystów, która będzie kierowała procesem umieszczenia posągu w nowym kontekście. Jeden z potomków prezydenta, Theodore Roosevelt V, przyznał, że "The Equestrian Statue jest problematyczna w swoim hierarchicznym przedstawieniu poddanych" i powinna zostać usunięta z muzeum w Nowym Jorku.

Zamiast grzebać kłopotliwe dzieło sztuki, powinniśmy się z niego uczyć. To dobrze, że posąg jest przenoszony w miejsce, gdzie jego kompozycja może uzyskać nowe znaczenie, aby ułatwić trudne, złożone i inkluzywne dyskusje - wyjaśnił Theodore Roosevelt V.

Agencja AP zwraca uwagę, że Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej będzie pomagać w przenoszeniu monumentu, co ma potrwać kilka miesięcy. Przedsięwzięcie, w tym plany dotyczące ekspozycji posągu, wymagają ostatecznej zgody nowojorskiej Komisji ds. Projektów Publicznych.