Roczna klacz Zanella z Michałowa wygrała w swojej klasie podczas wyborów miss na Narodowym Pokazie Koni Arabskich w stadninie w Janowie Podlaskim. Zobaczcie zdjęcia najpiękniejszych koni, które można było zobaczyć podczas tegorocznej edycji tego legendarnego wydarzenia.

/ Tomasz Staniszewski / RMF FM

Od 7 do 11 sierpnia w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie) odbywają się Dni Konia Arabskiego 2025. W ich trakcie zaplanowano m.in. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, a także aukcję Pride of Poland.

Odbyły się również wybory miss. W swojej klasie zwycięzców konkursu została roczna klacz Zanella ze stadniny w Michałowie. Jak mówi prezes tej stadniny Monika Słowik w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Staniszewskim, "Zanella to córka Zigi Zary, ale przede wszystkim wnuczka sławetnej Zigi Zany". Więc z jej występem były związane tym większe emocje i tym większa radość - dodała.

Piotr Mazur / RMF FM

Najpiękniejsze konie w Janowie Podlaskim

Do tegorocznego Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi zgłoszono 115 koni ze stadnin państwowych i prywatnych. To znacznie więcej niż na narodowych pokazach w innych krajach (w Niemczech wystąpiło 39 koni, w Czechach - 16, a w Belgii - 36).

Zgłoszone na pokaz konie były oceniane w 15 klasach, zróżnicowanych ze względu na wiek i płeć zwierząt. W piątek prezentowane były ogiery, a w sobotę - klacze.

Konie oceniał międzynarodowy skład sędziowski. Przyznawał punkty za pięć cech konia: typ, głowę z szyją, kłodę, nogi i ruch.

W niedzielę Pride of Poland

Kulminacyjnym punktem Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim będzie w niedzielę wieczorem 56. Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy, w tym 14 z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce oraz jedna z hodowli prywatnej.

Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Adelita ze stadniny w Janowie Podlaskim, zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka Platynowego Czempiona Świata katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab.

Organizatorzy spodziewają się udziału w licytacji kupców m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, Australii, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę prawie 640 tys. euro.

Po aukcji Pride of Poland w poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale. Tam wystawiane są zazwyczaj młode konie hodowlane, po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku licytowane mają być 24 klacze oraz cztery ogiery. 24 konie pochodzą ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, pozostałe - z hodowli prywatnych.