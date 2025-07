Janów Podlaski od 1 stycznia przyszłego roku będzie jedną z sześciu miejscowości w Polsce, które otrzymają status miasta. "Będziemy mieli możliwość, aby sięgnąć po dotacje, które dotyczą w tej chwili miast" – mówi w rozmowie z internetowym Radiem RMF24 Karol Michałowski, wójt gminy Janów Podlaski.

Mapa Podlasia Nadbużańskiego / Wojtek Jargiło / PAP

Janów Podlaski, znany miłośnikom koni arabskich na całym świecie, od 1 stycznia 2024 roku odzyska prawa miejskie wraz z pięcioma innymi miejscowościami z różnych województw Polski.

Wójt Janowa Podlaskiego podkreśla, że zmiana statusu to ważny krok dla rozwoju miasta i umożliwi dostęp do nowych dotacji, które wcześniej były niedostępne jako gmina wiejska.

Polska będzie miała sześć nowych miast . Od nowego roku prawa miejskie mają otrzymać miejscowości w województwach: mazowieckim, lubelskim, opolskim i śląskim.

Nowymi miastami będą: Stanisławów, Małkinia Górna, Staroźreby (woj. mazowieckie), Branice (woj. opolskie), Janów (woj. śląskie) oraz Janów Podlaski (woj. lubelskie).

Wójt gminy Janów Podlaski: Podwyżki się nie spodziewam

Nie staramy się o prawa miejskie dla mojej podwyżki - mówił na antenie Radia RMF24 Karol Michałowski, wójt gminy Janów Podlaski, największej z miejscowości, które uzyskają prawa miejskie.

Gość Michała Zielińskiego twierdził, że to sama miejscowość wyszła z pomysłem, aby ponownie starać się o uzyskanie praw miejskich. Marzeniem moim, ale też wielu mieszkańców, było to, żeby odzyskać prawa miejskie. Prawa miejskie w Janowie Podlaskim to ważny element naszej tradycji i historii - podkreślał.

Wójt wspomniał również, że uzyskanie praw miejskich będzie bardzo istotne dla dalszego rozwoju Janowa Podlaskiego.

Będziemy mieli możliwość, aby sięgnąć po dotacje, które dotyczą w tej chwili miast. W momencie, kiedy jesteśmy gminą wiejską, tak jak do tej pory, ograniczeni jesteśmy tylko do środków edukacyjnych dedykowanych terenom wiejskim. Tutaj m.in. poszerzymy te możliwości - tłumaczył Michałowski.

Nie widzimy żadnych zagrożeń związanych ze zmianą statusu. Raczej dostrzegamy tylko same zalety - dodawał.

W rozmowie z RMF24 wójt odniósł się także do kwestii potencjalnego świętowania uzyskania przez Janów Podlaski praw miejskich. Chcemy, aby odbyło się oficjalne przekazanie kluczy do bram miasta, właśnie 1 stycznia. Myślę więc, że przed nami wyśmienita zabawa sylwestrowa - podsumował.

Janów Podlaski - perła nad Bugiem

Janów Podlaski to nazwa, która elektryzuje miłośników koni arabskich na całym świecie, a dla mieszkańców Lubelszczyzny jest symbolem bogatej historii, tradycji i wyjątkowego miejsca na mapie Polski. Ta niewielka miejscowość, położona malowniczo nad rzeką Bug, tuż przy granicy z Białorusią, od wieków przyciągała uwagę nie tylko ze względu na swoje położenie, ale także fascynującą przeszłość i niezwykłe dziedzictwo kulturowe.

Historia Janowa Podlaskiego sięga aż 1428 roku. To właśnie wtedy biskup łucki Jan Sapieha, postać niezwykle ważna dla regionu, założył tu osadę, która szybko zaczęła się rozwijać. Nazwa miejscowości nie jest przypadkowa - upamiętnia swojego założyciela, a jednocześnie wskazuje na bliskie związki z Podlasiem, krainą o niepowtarzalnym charakterze kulturowym i przyrodniczym.

W 1465 roku Janów otrzymał prawa miejskie magdeburskie. To wydarzenie otworzyło przed mieszkańcami nowe możliwości - miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym, a przez kolejne stulecia stanowiło siedzibę biskupów łuckich. Z tego okresu pochodzi wiele zabytków, które do dziś przyciągają turystów i pasjonatów historii.

Przez wieki Janów Podlaski rozwijał się pod czujnym okiem biskupów. W XVII wieku powstała tu monumentalna katedra św. Trójcy - świątynia, która przez lata była duchowym centrum regionu i do dziś zachwyca swoją architekturą. Okres ten był czasem rozkwitu - miasto tętniło życiem, a jego mieszkańcy korzystali z licznych przywilejów.

Jednak los bywa przewrotny. Po III rozbiorze Polski w 1795 roku Janów Podlaski znalazł się w zaborze rosyjskim. Nowe władze, choć początkowo nieufne wobec miejscowej ludności, dostrzegły potencjał tego miejsca. W 1817 roku, z inicjatywy carskich urzędników, powstała tu Stadnina Koni Arabskich - instytucja, która z czasem stała się prawdziwą wizytówką regionu i całej Polski.

Stadnina, która podbiła świat

Stadnina koni w Janowie Podlaskim / Archiwum RMF FM

To właśnie stadnina sprawiła, że Janów Podlaski znalazł się na ustach miłośników koni na całym świecie. Założona w 1817 roku, szybko zyskała renomę dzięki hodowli koni czystej krwi arabskiej - zwierząt o nieprzeciętnej urodzie, wytrzymałości i inteligencji. Przez lata stadnina przetrwała wiele burz dziejowych, w tym obie wojny światowe.

Warto przypomnieć, że w 1869 roku, w wyniku represji po powstaniu styczniowym, Janów Podlaski utracił prawa miejskie. Mimo to, miejscowość nie straciła swojego znaczenia, głównie za sprawą rozwijającej się stadniny. W okresie międzywojennym była ona już jednym z najważniejszych ośrodków hodowli koni w Europie, a jej sława sięgała daleko poza granice kraju.

Niestety, podczas II wojny światowej wiele cennych koni zostało wywiezionych przez okupantów. Po wojnie, dzięki zaangażowaniu pracowników i miłośników koni, stadnina została odbudowana. Dziś, coroczne aukcje koni arabskich w Janowie Podlaskim przyciągają kupców i hodowców z całego świata, a samo miasto żyje rytmem wyznaczanym przez konie.

Opracowanie: Jan Trychta