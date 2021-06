Duża przewaga PiS, spadek poparcia dla Polska 2050 i Konfederacja jako czwarta siła polityczna - takie są wyniki najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. Spada zainteresowanie Polaków polityką - większość respondentów wskazała, że nie poszłoby na wybory, gdyby te miały się odbyć w najbliższy weekend.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak / Darek Delmanowicz / PAP

Z sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 33,5 proc. wyborców. Jak zaznacza Onet, to jednak kolejny nieznaczny spadek poparcia w stosunku do poprzedniego sondażu IBRiS dla portalu - 31 maja poparcie dla PiS wyniosło 34,9 proc.

Znaczny spadek poparcia - o 2,4 proc. - odnotowała Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni swój głos oddać chce 17,9 proc. ankietowanych. Nadal oznacza to, że Polska 2050 jest na drugiej pozycji.

Podium zamyka Koalicja Obywatelska - swój głos oddałoby na nią 16,1 proc. badanych. To dwuprocentowy wzrost w stosunku do wcześniejszego sondażu.

Największy wzrost poparcia w stosunku do poprzedniego badania zanotowała Konfederacja, która znalazła się na czwartym miejscu. Poparcie dla niej zadeklarowało 9,3 proc. respondentów. W poprzednim sondażu ta partia nawet nie weszłaby do Sejmu - miała poparcie 4,5 proc., czyli była poniżej 5-procentowego progu wyborczego.

Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica, na którą zagłosować chciałoby 8,3 proc. badanych (spadek poparcia o 0,1 proc.). Na końcu stawki znalazło się PSL-Koalicja Polska, na które swój głos oddałoby 5,4 proc. wyborców (wzrost o 0,4 proc.).

Aż 9,5 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Większość wyborców, pytana o to czy wzięłaby udział w wyborach, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę, odpowiedziała negatywnie. To aż 51,7 proc. badanych. Do urn poszłoby zaledwie 44,2 proc. potencjalnych wyborców. Niezdecydowanych w tej kwestii jest 4,1 proc. pytanych.