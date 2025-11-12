Trwa montaż świątecznej iluminacji na Trakcie Królewskim w Warszawie. Już 3 grudnia stolica rozbłyśnie tysiącami światełek i ozdób w stylu retro, przenosząc mieszkańców i turystów w klimat lat 50. i 60. ubiegłego wieku. To ostatnia szansa, by zobaczyć tę wyjątkową aranżację – w przyszłym roku pojawi się zupełnie nowa oprawa świetlna.

/ ZDM Warszawa /

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Tegoroczna iluminacja świąteczna zabierze warszawiaków w nostalgiczną podróż do czasów PRL-u. Na Trakcie Królewskim oraz okolicznych ulicach pojawią się bombki, choinkowe lampki i łańcuchy z kolorowego papieru, a także charakterystyczne dla minionych dekad saturatory, sklepowa waga czy telefon z tarczą.

Nie zabraknie również 27-metrowej multimedialnej choinki, która tradycyjnie stanie na placu Zamkowym."To ostatnia szansa, żeby poczuć się jak w 'Kingsajzie' Juliusza Machulskiego" - podkreślają organizatorzy.

Iluminacje na ulicach i wyjątkowe dekoracje

Świetlne ozdoby pojawią się nie tylko na głównym trakcie, ale także na ulicach Świętokrzyskiej, Chmielnej oraz na Starym i Nowym Mieście - m.in. na Piwnej, Świętojańskiej, Podwalu, Piekarskiej, Zapiecku, Freta czy przy Barbakanie.

Na placu Pięciu Rogów staną wolnostojące iluminacje w kształcie reliktów z dawnych lat, takich jak saturatory czy sklepowe wagi. Dla najmłodszych przygotowano podświetlane retro karuzele oraz zabawki przypominające te z dzieciństwa ich rodziców i dziadków.

Wśród atrakcji znajdą się także figury w kształcie kultowego samochodu Syrenka i motocykla Ryś.

Filmowe akcenty i wyjątkowe pawilony

W tym roku iluminację urozmaicą elementy dekoracji z planu filmowego "Lalki". Sklep Wokulskiego, zbudowany na potrzeby ekranizacji na Krakowskim Przedmieściu, cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że jego pawilon pozostanie dostępny dla zwiedzających aż do połowy lutego.

Prace nad montażem iluminacji rozpoczęły się tradycyjnie w listopadzie. Świąteczna iluminacja rozbłyśnie już 3 grudnia, a mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać ją przez całą zimę. To ostatnia okazja, by zobaczyć Warszawę w tak wyjątkowej, retro odsłonie.