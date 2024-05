Premier Donald Tusk wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oddali hołd polskim żołnierzom, którzy 80 lat temu zdobyli Monte Cassino. Rocznicowe uroczystości odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie. "Polska jest bezpieczniejsza" - mówił premier i zapowiedział m.in. przeznaczenie 10 mld zł na bezpieczeństwo granicy wschodniej, w tym system fortyfikacji.

Uroczystości w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino / Art Service / PAP

Podczas uroczystości premier przedstawił założenia planu obrony i odstraszania "Tarcza Wschód", informując jednocześnie o decyzji, aby zainwestować w "bezpieczną wschodnią granicę 10 mld zł". Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga - mówił.

Odnosząc się do 80. rocznicy walki o Monte Cassino, zaznaczył, że jest to "piękna rocznica polskiego bohaterstwa i męstwa". Nasze myśli biegną w tej chwili do nich, do weteranów - dodał.

Hołd bohaterom 2. Korpusu Polskiego, którzy zdobyli podczas II wojny światowej Monte Cassino, złożył także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wzięcie sprawy w swoje ręce, odwaga i niezłomność są zawsze źródłem zwycięstwa. Bez odwagi, bez siły nie ma wolności. Wolność potrzebuje naszej siły, potrzebuje naszej odwagi - mówił minister obrony.

Monte Cassino wraz z znajdującym się na wzgórzu klasztorem benedyktynów było w czasie drugiej wojny światowej kluczową niemiecką pozycją obronną na tzw. linii Gustawa, mającą uniemożliwić aliantom zdobycie Rzymu. 18 maja 1944 roku, po niezwykle zaciętych walkach, zdobył je 2. Korpus Polski dowodzony przez gen. Władysława Andersa. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.