Według szacunków Ministerstwa Finansów deficyt budżetu państwa za 2021 rok wynosi 26,3 mld zł. Zeszłoroczne dochody budżetu resort oszacował na ok. 495 mld zł, a wydatki wyniosły 521,3 mld zł.

Ministerstwo Finansów oceniło, że dochody budżetu w 2021 r. były o niemal 18 proc. wyższe niż w 2020 r., oraz o ok. 12 mld zł, czyli 2,5 proc. wyższe niż planowano. Wydatki to 99,6 proc. planu i były wyższe niż rok wcześniej o 16,5 mld zł, czyli o 3,3 proc.





Budżet: Dochody z VAT, akcyzy, CIT i PIT wzrosły

Szacowane dochody z VAT w 2021 r. wyniosły 215,7 mld zł, co oznacza wzrost o 16,9 proc., czyli 31,2 mld zł w stosunku do 2020 r. W ocenie MF, wykonanie dochodów z VAT było wyższe niż w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 r. o 1,2 mld zł, czyli o 0,6 proc.



Dochody z akcyzy w 2021 r. zostały oszacowane na ok. 75,8 mld zł, więcej o 4 mld zł, czyli 5,6 proc. niż w 2020 r. W stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2021 r. dochody były wyższe o 0,3 mld zł, tj. o 0,4 proc. - zaznaczyło Ministerstwo Finansów.



Dochody z CIT w 2021 r. zostały oszacowane na ok. 52,4 mld zł, więcej o 26,8 proc. czyli 11,1 mld zł w ujęciu rocznym. W stosunku do znowelizowanej ustawy na 2021 r. dochody z CIT były wyższe o ok. 2,9 mld zł, czyli o 5,8 proc.



MF oszacowało, że w 2021 r. dochody z PIT budżetu państwa wyniosły 73,6 mld zł i były wyższe o 15,4 proc. niż w 2020 r., czyli o 9,8 mld zł. W stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2021 r. dochody były wyższe o ok. 2,3 mld zł, czyli o 3,3 proc.



W ocenie Ministerstwa Finansów, na wykonaniu budżetu w 2021 r., obok uwarunkowań makroekonomicznych związanych ze wzrostem wynagrodzeń i PKB, wpłynęły m.in. zmiany systemowe związane z podniesieniem limitu przychodów do 2 mln euro dla podatników rozliczających się ryczałtem, czy zwolnienie ze składek oraz dopłaty do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej z początku roku dla wybranych branż.



Inne wskazane przez MF czynniki, to istotny wzrost zwrotów z tytułu ulgi termomodernizacyjnej oraz wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14. emerytury.