Mikołajki to najprawdopodobniej ulubione święto dzieci na całym świecie. Tego dnia według legend przebrany w czerwony strój mężczyzna z Laponii przynosi dzieciom na całym świecie prezenty, które zostawia np. pod poduszką. Nie we wszystkich krajach jednak prezenty przynosi święty Mikołaj.

Święty Mikołaj / Shutterstock

Mikołajki 2021 - data i pochodzenie święta

Mikołajki obchodzone są 6 grudnia na cześć biskupa Mikołaja, który żył w tureckim mieście Mira na przełomie III i IV stulecia. Według legend miał on otrzymać wielki spadek po rodzicach, który następnie rozdał biednym.

Postać ta była czczona od IX wieku. Z czasem jednak wizerunek świętego Mikołaja zaczął ulegać zmianie. Na przykład w tradycji holenderskiej jawił się on jako Sinterklaaas, szczupły starszy mężczyzna, który przybywał na statku parowym z Hiszpanii i rozdawał upominki dzieciom, które czyniły dobro.

Dzisiejszy wizerunek, starszego, brodatego i korpulentnego pana ubranego w czerwony strój, stworzył w XIX wieku amerykański rysownik Thomas Nast. W jego ilustracji święty Mikołaj rozdawał prezenty żołnierzom biorącym udział w wojnie secesyjnej.

Z czasem Finowie w swoich historiach ulokowali świętego Mikołaja w Laponii. Historia okazała się na tyle atrakcyjna, że w regionie powstała faktyczna wioska Świętego Mikołaja. Znajduje się dziś na obrzeżach miasta Rovaniemi.

Co ciekawe, szwedzka firma swego czasu wyliczyła, że jeśli święty Mikołaj chciał być faktycznie efektywny w rozwożeniu prezentów po całym świecie, to na centrum swoich operacji powinien wybrać nie Finlandię, ale Kirgistan. Zaczyna w Kirgistanie, potem jedzie do Chin i Indii, gdzie mieszka większość dzieci, a potem jedzie na Zachód - mówiła Rebecca Gunner z firmy Sweco. W 2008 roku władze kraju promowały slogan "Kirgistan ojczyzną Świętego Mikołaja".

Mikołajki 2021 - kto przynosi prezenty?

W Mikołajki 6 grudnia podkłada się dzieciom prezenty - czy to pod poduszką, w bucie albo w dużej skarpecie. Oficjalnie oczywiście prezenty zostawia święty Mikołaj, który wdziera się do domu przez komin.

Należy pamiętać, że nie wszędzie za przynoszenie prezentów odpowiada święty Mikołaj. W Rosji i niektórych krajach wschodnich robi to Dziadek Mróz. W Hiszpanii odpowiadają za to Trzej Królowie, w Norwegii Julemand, a we Włoszech - czarownica Befana. W Holandii podarki przynosi Sinterklaas, któremu towarzyszy pomocnik Czarny Piotr.

Święty Mikołaj celenbrytą

Wizerunek Mikołaja, jaki występuje w czasach współczesnych, spopularyzował w latach 30. koncern Coca-Cola. Amerykański ilustrator Huddon Sundblom stworzył do reklamy tego napoju rysunek jowialnego staruszka z białą brodą, wąsami i bokobrodami w czerwonym płaszczu. Pod tą postacią Mikołaj znany jest na całym świecie, popularności mogą mu pozazdrościć największe gwiazdy show-biznesu i celebryci.

