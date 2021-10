Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami rozbili stołeczni policjanci. Na polecenie mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali 26 osób.

Jeden z zatrzymanych / Policja

Zatrzymani to przede wszystkim członkowie gangu, którzy handlowali narkotykami. Chodzi o mieszkańców m.in. Warszawy, Sochaczewa, Siedlec, czy Sokołowa Podlaskiego. Mają od 30 do 57 lat.

Policjanci podczas zatrzymań tych osób przeszukali ponad 40 mieszkań. Poza narkotykami natrafili też na dwie sztuki nielegalnej broni palnej i amunicję.

Policja przeszukała ponad 40 mieszkań / Policja

Według śledczych, grupa działająca od 6 lat wprowadziła na rynek co najmniej 700 kilogramów narkotyków. Było to co najmniej 300 kg mefedronu o czarnorynkowej wartości 1,2 miliona złotych, 100 kg amfetaminy o wartości 300 tysięcy złotych, 200 kg marihuany o wartości ponad 2,8 miliona złotych oraz 5 kg kokainy.

21 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, a wobec pięciu podejrzanych zastosowano policyjny dozór.

Zatrzymania osób handlujących narkotykami Policja