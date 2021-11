Policjanci z Kutna w Łódzkiem nagrali spot ku przestrodze, pod hasłem "Tor wybacza błędy, ulica nie". Podkreślają w nim, że uliczne wyścigi są nielegalne.

Policjanci przygotowali spot w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem: "Nie zabijaj". Mundurowi z przekazem chcą dotrzeć przede wszystkim do młodych ludzi, których brawura i młodzieńcza fantazja popycha do robienia głupstw, takich jak urządzanie wyścigów na drogach publicznych, rajdów czy do "palenia gumy". Przestrzegamy przed takim postępowaniem - podkreśla rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kutnie - Edyta Machnik.

Mandat może w konsekwencji okazać się najłagodniejszą formą kary. Uliczne wyścigi są nielegalne, branie w nich udziału to świadome i celowe stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych. Osoby, które uwielbiają szybką jazdę i przypływ adrenaliny nie zdają sobie sprawy, że mogą doprowadzić do nieszczęścia. Podczas driftów czy nielegalnych wyścigów nigdy nie możesz być pewien, czy nie stracisz kontroli nad pojazdem, a łamiąc przepisy ruchu drogowego możesz doprowadzić do wypadku - zaznacza.

Policjanci w spocie zachęcają tych, którzy czują się na siłach, aby kierować pojazdem sportowym, żeby robili to w wyznaczonych miejscach, takich jak tor wyścigowy. Wtedy też warto skorzystać z fachowej pomocy instruktora, który nauczy, jak panować nad pojazdem z dużą mocą i jak zachowywać się w kryzysowych sytuacjach na drodze.