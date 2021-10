Kiedy pewien Brytyjczyk dostał mandat za jazdę buspasem, był w zaskoczony, ponieważ nie jechał wskazaną drogą. Jak się okazało, za pomyłkę odpowiedzialna jest sztuczna inteligencja. Na zdjęciu z fotoradaru widać… idącą buspasem kobietę, która na koszulce miała napis podobny do numeru rejestracyjnego samochodu mężczyzny.

Jak informuje "The Daily Mail", David Knight z Dorking w hrabstwie Surrey otrzymał mandat za jazdę buspasem w Bath. Od razu zorientował się jednak, że doszło do pomyłki. Jak mówił, nie było go w Bath. Nie jechał też buspasem.

Kiedy razem z żoną przyjrzał się fotograficznemu "dowodowi" - był w szoku. Zdjęcie przedstawiało kobietę, która szła buspasem. Na koszulce miała napis KNITTER.

Okazało się, że komputer pomylił napis ze spersonalizowaną tablicą rejestracyjną samochodu Davida Knighta - KN19TER. Zdjęcie zostało przesłane do systemu, który automatycznie wlepił mężczyźnie mandat w wysokości 60 funtów.

Domniemane wykroczenie miało miejsce w czerwcu, ale Knight dopiero niedawno otrzymał mandat, więc kara wzrosła do 90 funtów. Było to spowodowane "zwłoką" w opłaceniu go.

Po tym, jak małżeństwo zorientowało się, że doszło do pomyłki, żona Davida Knighta poinformowała urzędników o błędzie. Osoba, która odebrała telefon natychmiast roześmiała się, kiedy usłyszała całą historię i anulowała mandat.

"Dużo się z tego śmialiśmy. Nie było mowy, żebym zapłacił za kobietę idącą buspasem w t-shircie z takim napisem!" - powiedział po wszystkim David Knight, którego słowa cytuje Daily Mail.