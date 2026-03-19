Światowe zapasy pocisków do obrony przeciwlotniczej są na wyczerpaniu. Tak alarmujące informacje przekazał w czwartek Armin Papperger, prezes niemieckiego koncernu Rheinmetall, jednego z największych graczy na rynku zbrojeniowym.

W tej chwili składy w Europie, w USA i na Bliskim Wschodzie są puste albo prawie puste. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na pociski i systemy obrony powietrznej - powiedział Papperger w rozmowie z CNBC.

Wojna wyczerpuje zasoby szybciej niż przemysł nadąża z produkcją

Sytuacja jest wyjątkowo poważna. Szef Rheinmetallu nie ukrywa, że jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie potrwa jeszcze miesiąc, świat może stanąć w obliczu całkowitego braku dostępnych pocisków.

Jeśli wojna potrwa jeszcze miesiąc, to praktycznie nie będziemy mieli już dostępnych pocisków - ocenia Papperger.

Przyczyną tego kryzysu jest nie tylko intensywność działań wojennych, ale także gwałtowny rozwój technologii wykorzystywanych na polu bitwy.

To prosta kalkulacja. Jeśli produkujesz 60-70 tys. dronów, a cena jednego to 20-30 tys. dolarów, to jest to nic w porównaniu z kosztami walki z nimi - tłumaczy szef niemieckiego koncernu.

Oznacza to, że nawet ogromne nakłady finansowe nie są w stanie nadążyć za tempem zużycia sprzętu wojskowego, zwłaszcza w obliczu masowego użycia tanich dronów bojowych.

W obliczu kryzysu przedstawiciele Rheinmetallu prowadzą intensywne rozmowy z partnerami na Bliskim Wschodzie, którzy są zainteresowani zakupem niemieckich systemów obrony powietrznej.

19. dzień wojny

Wojna na Bliskim Wschodzie rozgrywa się na wielu frontach. Od 28 lutego Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem prowadzą ataki na Iran, który odpowiada kontruderzeniami. W środę wieczorem Izrael zaatakował irańskie pole gazowe South Pars - największe znane złoża gazu na świecie.