„Ustaliliśmy już 104 osoby, które brały udział w sobotnich burdach w Białymstoku. 77 z nich trafiło w ręce policjantów” - powiedział w czwartek komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

I Marsz Równości w Białymstoku / Artur Reszko / PAP

Pierwszy Marsz Równości przeszedł w sobotę po południu ulicami miasta pod hasłem "Białystok domem dla wszystkich". Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa.

Na niedzielę Wiosna, SLD i Lewica Razem zapowiadają organizację w centrum Białegostoku manifestacji "Polska przeciw przemocy". Ma być ona reakcją na wydarzenia, do jakich doszło w sobotę podczas białostockiego Marszu Równości.