"W środę złożę zawiadomienie do prokuratury ws. niedopełnienia obowiązków przez prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego" - zapowiedział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Jego zdaniem można było uniknąć sytuacji, do której doszło w sobotę podczas Marszu Równości.

Sobotni Marsz Równości w Białymstoku / Artur Reszko / PAP

We wtorek w rozmowie z Telewizją Republika marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki stwierdził, że jego zdaniem informacje dotyczące organizacji Marszu Równości wskazywały na to, że "w tej sytuacji faktycznej i prawnej w Białymstoku będzie niebezpiecznie". Można było tego wszystkiego - w mojej ocenie - uniknąć - dodał. Pytany w jaki sposób odpowiedział: można było, albo zakazać Marszu Równości, albo zakazać wszystkich marszów, które miały się tego dnia odbyć, "jeżeli którekolwiek mogły być w stosunku do siebie niebezpieczne".



Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zapowiedział z kolei złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu "popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli PiS w organach władzy samorządowej podczas Marszu Równości". W jego ocenie materiały jednoznacznie pokazują czynny udział w ustawianiu blokad przeciwko uczestnikom marszu przez marszałka województwa Artura Kosickiego, radnego klubu PiS w sejmiku Sebastiana Łukaszewicza, a także przez p.o. dyrektora gabinetu marszałka Roberta Jabłońskiego oraz radnego miejskiego Henryka Dębowskiego.

Sąd aresztował mężczyznę ws. pobicia 14-latka przed Marszem Równości

Sąd Rejonowy w Białymstoku aresztował we wtorek na dwa miesiące 24-latka z Moniek (Podlaskie) podejrzanego o pobicie 14-latka podczas Marszu Równości.

Wcześniej policjanci zatrzymali w tej sprawie inną osobę. Usłyszała ona zarzuty kradzieży rozbójniczej.



24-latek był poszukiwany. Jego zdjęcie zostało opublikowane na stronie internetowej policji.



Mężczyzna w poniedziałek zgłosił się na policję razem ze swoim adwokatem.



Do wtorku policja ustaliła tożsamość 68 osób, które złamały prawo podczas marszu.





"Białystok domem dla wszystkich"

Pierwszy Marsz Równości przeszedł ulicami Białegostoku w sobotę po południu pod hasłem "Białystok domem dla wszystkich". Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, w tym pseudokibice.



W stronę uczestników poleciały kamienie, petardy, jajka i butelki.