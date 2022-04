Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau wezwał ambasadora Francji do ministerstwa. Chodzi o wywiad prezydenta Francji Emmanuala Macrona dla "Le Parisien".

Emmanuel Macron / LUDOVIC MARIN / PAP/EPA

W wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" prezydent Francji zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że "jest skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT".

Macron dodał, że Morawiecki chciał pomóc startującej w wyborach prezydenckich Marine Le Pen.

"Z uwagi na twierdzenia zawarte w wywiadzie prezydenta Republiki Francuskiej dla 'Le Parisien' minister Zbigniew Rau zdecydował o wezwaniu ambasadora Francji do MSZ" - poinformował rzecznik resortu Łukasz Jasina dyplomacji na Twitterze.

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie skomentował słowa Macrona. "Rozumiem, że w tych emocjach politycznych, które towarzyszą każdej kampanii wyborczej, zdarzają się słowa wypowiedziane za daleko" - powiedział. "Natomiast w tej chwili mówienie o polskim premierze w kontekście antysemityzmu jest kłamstwem po prostu, mija się z faktami" - dodał.

Wcześniej, w poniedziałek, Morawiecki zaapelował do przywódców europejskich o "jasne, zdecydowane sankcje" na Rosję. Nawiązując do masakry na cywilach w podkijowskiej Buczy powiedział: "Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce?".

Macron powiedział w środę w wywiadzie dla telewizji TF 1, że zarzuty premiera Morawieckiego dotyczące jego rozmów z Putinem na temat wojny na Ukrainie są "bezpodstawne" i "skandaliczne, ale nie zaskakują go", ponieważ Morawiecki ingeruje we francuską kampanię wyborczą, po tym jak "kilkakrotnie przyjął panią (Marine) Le Pen", którą "popiera".

W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, w których startuje w sumie 12 kandydatów. Największe szanse na przejście do drugiej tury mają ubiegający się o reelekcję Macron oraz liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Kumoch: Rozmowy Macrona z Putinem do niczego nie prowadzą

O polemikę Macrona z Morawieckim pytany był dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch , szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

"Prezydent Macron odciął się premierowi Morawieckiemu" - mówił Robert Mazurek. "Odciąć się potrafi" - stwierdził Kumoch.

"A my byśmy chcieli, myślę, to jest generalnie oczekiwanie Polski, żeby to zdecydowane odcinanie się było raczej zdecydowanym odcinaniem się od zbrodni rosyjskich niż zdecydowanym odcinaniem się od słów polskiego premiera. Tutaj jest potrzebne zdecydowanie państwa, które słusznie uważamy za jednego z liderów Europy i byłoby fajnie, gdyby to państwo jednoznacznie opowiadało się po stronie Ukrainy. A co do rozmów z Putinem prezydenta Macrona to nasze odczucia i odczucia prezydenta są sceptyczne dosyć. Po pierwsze one do niczego nie prowadzą, po drugie - czy one zatrzymały zbrodnię w Buczy, mimo że długo rozmawiano? Nie zatrzymały" - podkreślił Kumoch.