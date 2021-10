Policjanci z terespolskiego komisariatu ustalają okoliczności wypadku, w wyniku którego zmarł 25-letni pracownik kolejowego terminala w Małaszewiczach - poinformowała bialska policja. Ciało będzie poddane sekcji.

Jak poinformowała oficer prasowy KMP w Białej Podlaskiej kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, do nieszczęśliwego wypadku doszło w poniedziałek przed godz. 7 na terenie kolejowego terminala przeładunkowego w miejscowości Małaszewicze Małe (Lubelskie).



Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-letni pracownik firmy został przyciśnięty do krańcowej zapory przez skład towarowy. Niestety w wyniku zdarzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - podała policjantka. Dodała, że decyzją prokuratora ciało zostanie poddane sekcji.



W chwili wypadku maszynista prowadzący skład był trzeźwy. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie - poinformowała Salczyńska-Pyrchla.



Po wypadku oględziny miejscu zdarzenia prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora i przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy.