Policjanci zabezpieczyli 112 wiader, każde o pojemności 15 litrów, a w nich łącznie około 224 tysięcy sztuk ampułek ze sterydami anabolicznymi. Ich rynkowa wartość szacowana jest na ponad milion złotych.

/ Policja /

Wiadra pełne ampułek ze sterydami policjanci znaleźli w wynajmowanych kontenerach.

"I to właśnie w jednym z nich policjanci ujawnili i zabezpieczyli 112 plastikowych wiader o pojemności 15 litrów każde, w których znajdowały się ampułki oraz etykiety z kodami i oznaczeniami. Liczba zabezpieczonych ampułek to około 224 tysięcy sztuk. Najprawdopodobniej są to sterydy anaboliczne" - podkreśliła rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII nadkom. Joanna Węgrzyniak.

Wskazała, że ich szacowana rynkowa wartość opiewa na ponad milion złotych.