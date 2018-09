​12-letni chłopiec uratował życie młodszej siostrze, wyciągając ją z płonącego domu. Do zdarzenia doszło we wtorek w Dąbrówce w powiecie piotrkowskim. Pożar spowodowany był prawdopodobnie wadą instalacji elektrycznej.

Bohaterski 12-latek / lodzka.policja.gov.pl /

O zdarzeniu poinformowała w środę PAP Ilona Sidorko z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Według wstępnych ustaleń, pożar wybuchł we wtorek tuż przed godziną 17:00 w domu jednorodzinnym w Dąbrówce w gminie Aleksandrów. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, bo budynek był drewniany. W mieszkaniu przebywały cztery osoby: 33-letnia kobieta i jej dwoje dzieci: 12-letni chłopiec i 8-letnia dziewczynka, a także 87-letnia schorowana ciocia.



Chłopiec, widząc nadchodzące zagrożenie oraz odciętą ogniem drogę ewakuacji z budynku, bez chwili zwłoki i zawahania wybił szybę w oknie wychodzącym na podwórko i wyciągnął przez nie swoją o cztery lata młodszą siostrę. W tym samym czasie jego mama pomogła wyjść starszej kobiecie - wyjaśniła Sidorko.



12-latek z obrażeniami rąk trafił do lekarza. Według policji, dzięki małemu bohaterowi nie doszło do tragedii. Życiu i zdrowiu rodziny nie zagraża niebezpieczeństwo. Wójt gminy Aleksandrów zapewnił pokrzywdzonym lokal zastępczy i wsparcie finansowe.



Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.



(ph)